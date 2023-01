AFST - Jacky Cailleau : « Chez Hertz, on prend même soin des bébés »

« Dans ma carrière chez Hertz, 35 ans déjà, j’ai été directeur de l’agence Hertz d’Orly, première agence européenne de location de voitures en volume de transactions.



Des records à plus de 450 départs par jour avec des rushs en début de matinée et fin d’après-midi, des clients, souvent des business men, qui couraient dans tous les sens avec la peur soit d’arriver en retard à leurs rendez-vous, soit de rater leur avion.



Et tous les jours de la semaine, c’était la même chose et les mêmes scènes.



A cette époque, l’agence de voyages qui nous faisait le plus de réservations était le comptoir ventes Air Inter du terminal d’Orly Ouest, le bon vieux temps et succès du Fly and Drive.