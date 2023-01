AFST - Jean-Pierre Doche : l’envers du décor... chez les tour-opérateurs

On a certainement du mal à imaginer, quarante ans après et à l’ère du numérique, comment on travaillait à l’époque. On brassait beaucoup de papiers et je me souviens de l’inscription manuscrite des réservations sur un rouleau de papiers autocopiants en moult exemplaires.



C’était pour beaucoup de l’artisanat, avec comme concessions au progrès technique, l’utilisation de la machine à écrire, du télex, du fax et du standard téléphonique. La plus importante innovation était celle de l’informatique avec de gros ordinateurs IBM programmés non sans difficultés pour le traitement des réservations et de la comptabilité.



Il me revient en mémoire une histoire que peu de gens du tourisme de cette époque ont connue et qui est significative d’un état d’esprit qui n’a peut-être pas complètement disparu…



Il existait un cercle d’études des tour-opérateurs, le CETO, sorte de club mondain qui réunissait tous les mois une dizaine de TO pour s’échanger des informations et boire un coup !



Les trois TO Airtour, Jet tours et Touropa, qui co-affrétaient des charters sur leurs destinations de Tunisie, du Maroc et de Grèce, où ils avaient les mêmes hôtels et les mêmes prestations, ont eu l’idée d’uniformiser les prix de leurs produits identiques pour qu’il n’y ait pas de différence notable, ce que la législation appelle une entente.



Entre amis, on peut quand même se mettre d’accord pour ne pas casser le marché, non ?