AFST - Nelly Thomas : « Il m’arrive encore d’y penser »

« Notre métier est le plus beau des métiers, pourtant il n’est pas toujours facile et parfois plein de risques…



C’était en 1972, je commençais à travailler à Alitalia Paris, au service tourisme et je devais aller signer des contrats avec des hôtels à Rome et en Sicile.



Mes rendez-vous étaient pris et mes vols réservés et confirmés PAR/ROM/PMO le 5 mai.



Le matin de mon départ, j’appelle le directeur de l’hôtel de Palerme et apprends que le contrat ne sera pas prêt avant 48 heures.



En dernière minute, à mon arrivée à Orly Ouest, je décide de ne plus aller directement à Palerme mais de m’arrêter d’abord à Rome.



Notre chef d’escale fait le nécessaire et me voilà partie pour Fiumicino.