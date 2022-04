Appli mobile TourMaG



Georges Azouze : "Nos plateformes sont l’épine dorsale de notre association l’AFST" l'interview de Georges Azouze, président de l'AFST

Les 5èmes Rencontres de l’Association des Seniors du Tourisme viennent de se dérouler à bord du Rhône Princess de la compagnie CroisiEurope. Ambiance de grande convivialité, plaisir de se retrouve Au sortir de deux années dormantes, l’AFST retrouve un deuxième souffle, une nouvelle dynamique. Mais la donne a changé. Pour Georges Azouze le nouveau président de l’AFST qui présidait Costa France jusqu’en 2021, la crise sanitaire laissera des traces dans le secteur du tourisme et des voyages. Et dans un tel contexte il souhaite mener des actions étayées par cet esprit de solidarité qui caractérise les seniors du tourisme. Rencontre.

TourMaG.com : Quels types d’actions entendez-vous mener ?



G.A. : Durant la crise, les salariés des métiers du tourisme ont démissionné en cascade pour d’autres secteurs moins impactés.



De nombreux responsables s’inquiètent. Ils nous disent qu’ils risquent de fermer par manque de personnel. Par ailleurs beaucoup de patrons d’agences de voyages arrivés en fin de carrière ne trouvent personne pour assurer la relève.



Les professionnels que nous sommes encore peuvent œuvrer pour aider leurs confrères et consœurs dans leurs recherches de collaborateurs.

TourMaG.com : Vos "plateformes" qui interviennent dans les Ecoles de Tourisme et font du Tutorat auprès de futurs entrepreneurs du tourisme ne sont-elles pas des leviers pour mener de telles actions ?



G.A. : Bien entendu, toujours dans cet esprit de transmission et de solidarité que développe depuis sa création notre association !



Pour moi ces plateformes sont notre épine dorsale, notre raison d’être. Et j’en rends hommage à Michel Messager président d’honneur et fondateur de notre association.



Nous allons œuvrer pour les redéployer et trouver de nouveaux volontaires surtout dans les régions. Mais les résultats sont déjà très performants.



Sachez par exemple que depuis sa création en partenariat avec l’APST la plateforme « Tutorat » et ses 34 tuteurs ont apporté leurs conseils et leur caution morale les dispensant de garantie financière à 204 jeunes entrepreneurs.

TourMaG.com : Quelle est l’actualité de la troisième plateforme « Solidarité » qui s’adresse surtout aux enfants défavorisés » ?



G.A. : Animée par une vingtaine d’adhérents très impliqués, elle est très active. Au-delà des actions menées auprès des associations locales situées en Afrique, en Inde, à Madagascar, ou en France auprès des enfants hospitalisés je souhaite porter cette solidarité sur nos propres adhérents.



Certains seniors du tourisme isolés et ayant des difficultés à se déplacer ne peuvent participer à nos activités.



Pour eux je souhaiterais développer à moyen terme un programme de visio-conférences. Ils participeraient ainsi à nos débats, à nos conférences et pourquoi pas, à notre Club de Lecture.

A propos de l’AFST



Le Bureau : Georges Azouze, président – Karen Bossard vice-présidente – Jacqueline Dalmaz-Bardy – Jean-Pierre Desjeunes – Pierre Heumann – Géraldine Leduc – Gérard Maitre – Jacques Mangeant – Christine Rivet , secrétaire générale – Reda Sahnoun – Pierre Surot.



Plus d’infos : https://www.afst-asso.fr

Créée en 2007 par Michel Messager, soutenue par l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) et par les EDV, (les Entreprises du Voyage, ex SNAV), l’objectif de cette association est de donner l’opportunité de se retrouver autour d’activités communes. Un calendrier mensuel propose des voyages, des déjeuners-débats, des sorties culturelles, des randonnées, des conférences et spectacles, du bridge ou du golf. Ceux qui souhaitent s’investir dans des actions de bénévolat peuvent rejoindre les plateformes : “Soutien aux jeunes entrepreneurs”, “Aide aux familles défavorisées”, « Témoignages en milieu scolaire ». L’Association compte 6 délégations régionales qui créent et animent des rencontres sur l’ensemble du territoire. L'association regroupe à ce jour 923 adhérents. Toutes les expériences et bonnes volontés sont les bienvenues.– Jacqueline Dalmaz-Bardy – Jean-Pierre Desjeunes – Pierre Heumann – Géraldine Leduc – Gérard Maitre – Jacques Mangeant – Christine Rivet , secrétaire générale – Reda Sahnoun – Pierre Surot.



