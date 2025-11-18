Costa Croisières dévoile deux nouveaux itinéraires en Asie pour 2026

Fraichement rénové, le Costa Serena propose de nouveaux espaces culinaires, des piscines et salons extérieurs repensés - Photo : Costa Croisières
Costa Croisières mise plus que jamais sur l’Asie pour la saison 2026.
La compagnie annonce deux nouveaux itinéraires du Costa Serena, qui viendront compléter les rotations déjà programmées entre fin 2025 et début 2026.
Le premier itinéraire, programmé à partir du 1ᵉʳ juin 2026, reliera la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Après un départ de Séoul (Incheon), le navire mettra le cap sur Busan avant de rejoindre Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima et Nagasaki. La croisière s’achèvera par une nuit à Shanghai.
Le second itinéraire, prévu le 7 octobre 2026, proposera une découverte approfondie du Japon, du sud au nord.
Depuis Tokyo (Yokohama), le Costa Serena rejoindra Kobe - où une nuit à quai est prévue - puis Kochi, Kagoshima et Nagasaki. Une escale à Busan complètera le parcours avant de remonter vers Kanazawa puis Hokkaido (Hakodate), à une saison où les couleurs automnales subliment les paysages japonais.
Le Costa Serena, un navire rénové
Fraichement rénové, le Costa Serena propose de nouveaux espaces culinaires, des piscines et salons extérieurs repensés, ainsi que des cabines modernisées.
Une croisière inaugurale de 10 jours, opérée le 12 novembre 2025 entre Hong Kong, Taïwan, la Corée et le Japon, a marqué l’entrée en service de cette version actualisée du navire.
La compagnie annonce également un tour du monde de 66 jours, au départ de Tokyo le 18 octobre 2026, passant par l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du Sud avant une arrivée à Buenos Aires.
Enfin, à l’automne 2026, le Costa Serena deviendra pour la première fois hôtel flottant officiel d’un événement sportif international au Japon, amarré à Nagoya pour accueillir athlètes et délégations.
