Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

La 39e convention des EDV Centre-Est a réuni, en Egypte, quelque 70 professionnels du tourisme - Photo : A.B.
Alors que de nombreux chefs d’Etat se réunissaient à Charm el-Cheikh, lors du « sommet sur la paix » à Gaza, quelque 70 professionnels du tourisme français (re)découvraient l’Egypte à l’occasion de la convention des EDV Centre-Est, du 12 au 15 octobre 2025.
Une 39e édition placée sous le thème « Réunir » qui ne pouvait pas mieux coller avec l’actualité mondiale.
« "Réunir" est bien plus qu'un simple mot pour nous. C'est une philosophie qui guide notre vision du tourisme. Réunir les cultures, les expériences, les savoir-faire et les passions pour créer des voyages inoubliables, a ainsi écrit Yannick Faucon, président des EDV Centre-Est, dans le programme distribué aux participants de cette 39e convention.
L’esprit donné à nos conventions sera toujours de partager nos connaissances, d'échanger nos idées, de rassembler, de vous réunir, vous tous, acteurs régionaux qui êtes confrontés aux mêmes problématiques ».
Convention EDV Centre-Est : des conférences riches en émotions
Échange entre Yannick Faucon, président des EDV Centre-Est et Jean da Luz, fondateur de TourMaG.com. Un moment d'émotion - Photo : A.B.
La participation de Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage (EDV) a d’ailleurs permis de faire le point sur les dossiers du moment.
Mais au-delà des discours, les nombreux temps d’échange, qu’ils soient professionnels avec les conférences et le workshop (lors d’une croisière sur le Nil) - ou informels - lors des repas et des visites - a permis à la quarantaine de dirigeants d’agences de voyages de poser leurs questions, de faire remonter leurs remarques et de se mettre à jour sur les prochains défis de la profession.
Lire à ce sujet : EDV Centre-Est : le syndicat mobilise ses adhérents face aux grands défis
En l’espace de trois jours, les participants sont allés de surprises en moments forts.
A commencer par les conférences (sur lesquelles nous reviendrons plus en détails dans les jours à venir). Ainsi, Noé Pottier a bluffé l’audience en partageant son parcours et sa philosophie de vie, qui l’ont mené à devenir champion d’Europe et du monde de parachutisme en « free fly ». Une discipline pour laquelle « une simple petite erreur pour vous coûter la vie », comme l’a souligné le sportif de haut niveau, qui a fait écho - dans une moindre mesure - au quotidien des entrepreneurs présents devant lui.
Dans un autre registre, l’intervention de Jean da Luz, fondateur de TourMaG.com, qui a accepté de revenir sur son histoire personnelle et professionnelle, ponctuée d’actes de courage et de résilience, a tiré quelques larmes à l’auditoire.
Tandis que l’exposé magistral de Pierre Hawawini, conférencier spécialiste de l’Egypte ancienne, sur l’histoire du pays, lui a valu une standing ovation à quelques minutes de clôturer la convention.
Le Grand Musée Egyptien du Caire : « effet waouh » garanti !
Les adhérents des EDV Centre-Est ont pu découvrir le Grand Musée Egyptien du Caire (GEM) avant son inauguration officielle le 1er novembre prochain - Photo : A.B.
Mais au-delà de la qualité des interventions, dont l’analyse géopolitique de Marc-Elie Caspar, directeur Europe de Convera, sur le monde économique depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, le choix de la destination a, bien sûr, fait toute la différence.
Pour certains participants, il s’agissait d’une première en Egypte. Mais tous se sont sentis privilégiés de découvrir le Grand Musée Egyptien du Caire (GEM) avant son ouverture officielle le 1er novembre prochain.
S’ils n’ont pas pu voir le « trésor de Toutânkhamon » et son emblématique masque funéraire en or, qui doivent être déplacés depuis le musée égyptien du Caire (place Tahrir) d’ici quelques jours, les professionnels du tourisme ont tout de même parcouru les 12 salles déjà ouvertes au public, après s’être extasié devant la statue colossale de Ramsès II à l’entrée du musée et après avoir gravi un monumental escalier parsemé de dizaines de statues représentant souverains et divinités égyptiennes et débouchant sur une vue directe sur les pyramides du plateau de Gizeh.
Cet émerveillement, c’est l’effet « waouh » que Philippe Le Fur, vice-président des EDV Centre-Est souhaitait apporter aux adhérents.
Dès l’ouverture de la convention, il les avait d’ailleurs prévenus : « à chaque jour, son waouh ! ». Le pari a été remporté haut la main.
Le GEM, une opportunité pour les pros français ?
Il faut dire, déjà, que la destination choisie avait fait l’objet d’un sondage parmi les adhérents.
Et puis, comme nous l’a expliqué Pierre Hawawini au cours du voyage, « l’Egypte fascine les Français. Quand on leur demande pourquoi, ils vous répondent : « depuis la sixième, quand j'ai ouvert mon livre d'histoire, et que j'ai vu les pharaons, les pyramides, le Sphinx, Cléopâtre, je me suis dit : il faut que j'aille en Égypte.
Le voyage en Égypte est la réalisation d'un vieux rêve. On ne vient pas en Égypte comme on va ailleurs. On vient y faire un pèlerinage. On vient aux sources de l'histoire. »
Cette fascination se ressent dans les chiffres : « L'Egypte, sur le marché français, est en croissance de +34% en nombre de dossiers », a indiqué Valérie Boned lors de sa prise de parole, tout en nuançant ses propos : « Ce +34% est à mettre en perspective par rapport à la baisse spectaculaire qu'il y a eu ces dernières années (notamment en octobre 2023, après les attaques terroristes qui ont frappé Israël, ndlr).
D’où l’importance d’autant plus forte pour les professionnels français d’être venus ici, car je pense qu'il y a vraiment plein de choses à construire. Le musée, notamment, va être un booster mondial pour la destination avec le focus qu'il va y avoir dans 15 jours (à l'occasion de son inauguration officielle, ndlr). »
Un avis partagé par Pierre Hawawini : « On parle d’une capacité de 20 à 30 000 personnes simultanément dans le musée, sachant qu’il faut compter entre 3 et 4 jours de visite si on veut vraiment voir tout ce que contient le musée.
Et puis, il y a l’emplacement : le musée est situé à deux pas des pyramides et du Sphinx à Gizeh, et tout proche du nouvel aéroport international Sphinx. Ce qui veut dire que les touristes n’ont même plus besoin de traverser le Caire depuis l’autre aéroport situé à Héliopolis, ils peuvent éviter le centre-ville et les embouteillages ».
La 3e édition de « Confluence du Tourisme » prévue le 17 mars 2026
Pour Mondial Tourisme, partenaire de la Convention, l'ouverture du GEM pourrait bien faire l’objet d’une nouvelle offre. Car si l'Egypte arrive après la Turquie, la Tunisie, l’Espagne et la Grèce en termes de volumes, « elle fait partie des destinations les plus investies », nous confirme Selatt Erdogan, le directeur commercial du voyagiste.
« Au départ, nous avons commencé par proposer Hurghada, puis des combinés Hurghada - Le Caire, avant d’ajouter des croisières sur le Nil. Aujourd’hui, nous avons un programme relativement complet avec même un super combiné des trois : découverte du Caire, avant de rejoindre Louxor en train de nuit pour découvrir les temples de la vallée du Nil à bord d’un bateau de croisière - le Casa Sol, entièrement rénové -, jusqu’à Assouan, avant de terminer le séjour à Hurghada », résume-t-il.
Un programme en 9 jours qui donne un riche aperçu de la destination. « C’est la marque de fabrique des Français, de découvrir un maximum de lieux en peu de jours », nous explique Sameh Fahmy, dirigeant de l’agence réceptive Intourist Egypt et partenaire de Mondial Tourisme. Habitué à travailler avec les marchés francophones, ses équipes et lui traitent à la fois les demandes loisirs, comme MICE.
Les membres des EDV Centre-Est ont d’ailleurs pu tester tout le savoir-faire de l’agence lors de ces trois jours sans le moindre couac. Ils retiendront surement la journée qu’ils ont pu passer sur l’île privée de Mahmya, face aux eaux turquoise de la Mer rouge, dans une salle en plein air, aménagée spécialement pour la convention. Ou bien le déjeuner face aux pyramides de Gizeh. Ou encore la soirée de gala dans les jardins du Stella Beach Hôtel à Hurghada avec son dîner-spectacle.
Mais surtout, tous ont conscience d’avoir vécu un moment privilégié et hors du temps, en attendant de se retrouver le 17 mars 2026, cette fois-ci pour une croisière fluviale à Lyon, à l’occasion de la 3e édition de « Confluence du Tourisme », qui sera placée cette année - Saint Patrick oblige - sous le signe de l’Irlande !
Transavia : une vingtaine de vols par semaine vers l’Egypte
Également partenaire de la convention, transavia propose cet hiver plus de 20 vols vers l’Égypte, dont une majeure partie sont disponibles tout au long de l’année :
- Paris - Le Caire et Paris - Hurghada : 6 vols par semaine
- Paris - Louxor : 1 vol par semaine le samedi (sauf en juillet et août)
- Nantes - Hurghada : 1 vol le samedi
- Lyon - Le Caire : 1 vol le vendredi
- Lyon - Hurghada : 2 vols le mercredi et le samedi
- Marseille - Le Caire : 1 vol le dimanche
- Marseille - Hurghada : 2 vols le mercredi et le dimanche (en hiver) et 1 vol le samedi (en été)
- Toulouse - Hurghada : 1 vol le samedi (en hiver)
- Bordeaux - Hurghada : 1 vol le vendredi (en hiver)
Publié par Anaïs Borios
