Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

Il faut dire, déjà, que la destination choisie avait fait l’objet d’un sondage parmi les adhérents.



Et puis, comme nous l’a expliqué Pierre Hawawini au cours du voyage, « l’Egypte fascine les Français. Quand on leur demande pourquoi, ils vous répondent : « depuis la sixième, quand j'ai ouvert mon livre d'histoire, et que j'ai vu les pharaons, les pyramides, le Sphinx, Cléopâtre, je me suis dit : il faut que j'aille en Égypte.



Le voyage en Égypte est la réalisation d'un vieux rêve. On ne vient pas en Égypte comme on va ailleurs. On vient y faire un pèlerinage. On vient aux sources de l'histoire . »



Cette fascination se ressent dans les chiffres : « L'Egypte, sur le marché français, est en croissance de +34% en nombre de dossiers », a indiqué Valérie Boned lors de sa prise de parole, tout en nuançant ses propos : « Ce +34% est à mettre en perspective par rapport à la baisse spectaculaire qu'il y a eu ces dernières années (notamment en octobre 2023, après les attaques terroristes qui ont frappé Israël, ndlr).



D’où l’importance d’autant plus forte pour les professionnels français d’être venus ici, car je pense qu'il y a vraiment plein de choses à construire. Le musée, notamment, va être un booster mondial pour la destination avec le focus qu'il va y avoir dans 15 jours (à l'occasion de son inauguration officielle, ndlr) . »



Un avis partagé par Pierre Hawawini : « On parle d’une capacité de 20 à 30 000 personnes simultanément dans le musée, sachant qu’il faut compter entre 3 et 4 jours de visite si on veut vraiment voir tout ce que contient le musée.



Et puis, il y a l’emplacement : le musée est situé à deux pas des pyramides et du Sphinx à Gizeh, et tout proche du nouvel aéroport international Sphinx. Ce qui veut dire que les touristes n’ont même plus besoin de traverser le Caire depuis l’autre aéroport situé à Héliopolis, ils peuvent éviter le centre-ville et les embouteillages ».