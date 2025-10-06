Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est

La convention des EDV Centre Est permettra notamment de visiter le site de Guizeh et les pyramides - DepositPhotos.com, DonyaNedomam
Pour la 39e convention des Entreprises du Voyage (EDV) Centre Est (Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté), ce sont les adhérents qui ont choisi la destination.
Du 12 au 15 octobre 2025, les près de 70 participants s'envoleront vers l'Egypte.
"Lors de la dernière édition de "Confluence du Tourisme" en mars dernier, nous avons fait un sondage auprès des dirigeants présents.
L’Egypte, avec notamment la visite du Grand Egyptian Museum (GEM) au Caire, faisait partie des 3 destinations les plus sollicitées, resitue Yannick Faucon, le président des EDV Centre Est dans un communiqué.
En concertation avec les membres du bureau, nous avons opté pour un combiné associant Le Caire et Hurghada, grâce aux vols directs depuis Lyon Saint-Exupéry exploités par Transavia. De plus, l’Egypte est une destination qui bénéficie d’une forte dynamique sur le marché français".
Du 12 au 15 octobre 2025, les près de 70 participants s'envoleront vers l'Egypte.
"Lors de la dernière édition de "Confluence du Tourisme" en mars dernier, nous avons fait un sondage auprès des dirigeants présents.
L’Egypte, avec notamment la visite du Grand Egyptian Museum (GEM) au Caire, faisait partie des 3 destinations les plus sollicitées, resitue Yannick Faucon, le président des EDV Centre Est dans un communiqué.
En concertation avec les membres du bureau, nous avons opté pour un combiné associant Le Caire et Hurghada, grâce aux vols directs depuis Lyon Saint-Exupéry exploités par Transavia. De plus, l’Egypte est une destination qui bénéficie d’une forte dynamique sur le marché français".
EDV Centre Est : une convention sous le thème "Réunir"
Cette 39e édition sera placée sous le thème "Réunir". "Nous avons choisi deux sites emblématiques de l'Égypte, Le Caire et Hurghada, pour incarner parfaitement l'esprit de notre thème, poursuit Yannick Faucon.
Le Caire, ville millénaire où se mêlent histoire et modernité, et Hurghada, joyau de la mer Rouge, symbole de détente et de beauté naturelle. Ces deux villes, bien que différentes, se complètent à merveille et illustrent la diversité et la richesse de l'offre touristique égyptienne."
Les professionnels, quant à eux, profiteront de cette convention pour se réunir et partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées, mais aussi échanger autour de problématiques communes.
Le programme s'y prête tout particulièrement. "En partenariat avec Mondial Tourisme et les équipes sur place, nous avons conçu un programme varié et dynamique.
Certains adhérents profiteront d’un pré-congrès pour découvrir Alexandrie, les richesses du vieux Caire ou encore Saqqara. La convention permettra de visiter le GEM, le site de Guizeh et les Pyramides, de naviguer sur le Nil au Caire lors d’un workshop qui ne sera pas sans rappeler notre évènement lyonnais de "Confluence du Tourisme".
A Hurghada, notre séance plénière se déroulera dans un lieu atypique où nos intervenants sauront inspirer l’assemblée", dévoile Yannick Faucon.
Le Caire, ville millénaire où se mêlent histoire et modernité, et Hurghada, joyau de la mer Rouge, symbole de détente et de beauté naturelle. Ces deux villes, bien que différentes, se complètent à merveille et illustrent la diversité et la richesse de l'offre touristique égyptienne."
Les professionnels, quant à eux, profiteront de cette convention pour se réunir et partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées, mais aussi échanger autour de problématiques communes.
Le programme s'y prête tout particulièrement. "En partenariat avec Mondial Tourisme et les équipes sur place, nous avons conçu un programme varié et dynamique.
Certains adhérents profiteront d’un pré-congrès pour découvrir Alexandrie, les richesses du vieux Caire ou encore Saqqara. La convention permettra de visiter le GEM, le site de Guizeh et les Pyramides, de naviguer sur le Nil au Caire lors d’un workshop qui ne sera pas sans rappeler notre évènement lyonnais de "Confluence du Tourisme".
A Hurghada, notre séance plénière se déroulera dans un lieu atypique où nos intervenants sauront inspirer l’assemblée", dévoile Yannick Faucon.
Un programme riche et varié
Plusieurs intervenants viendront ponctuer et enrichir ces échanges, à commencer par Valérie Boned, la présidente des EDV, qui évoquera les nombreux sujets d’actualités et l’accompagnement des EDV tout au long de l’année.
Par ailleurs, "Marc-Elie Caspar (directeur Europe de Convera, ndlr) nous éclairera par ses analyses économiques, Noé Pottier, champion du monde de parachutisme nous fera comprendre pourquoi le thème de "Réunir" est important dans sa discipline lors d’une conférence inspirante et Pierre Hawawini, égyptologue, retracera, avec talent, l’histoire de l’Egypte", commente Yannick Faucon.
Egalement au programme : une discussion avec Jean da Luz, le fondateur de TourMaG (voir encadré ci-dessous).
Après une soirée de clôture, concoctée par les autorités égyptiennes du tourisme, les participants rentreront en France le 15 octobre, sauf certains qui prolongeront leur séjour pour profiter des plaisirs de la Mer Rouge lors d’un post-congrès au Mondi Club Stella Garden.
"Nous serons près de 70 participants, un format idéal qui favorise les échanges entre adhérents, mais aussi avec les partenaires. Nous avons dû malheureusement refuser des demandes, la destination Egypte étant très prisée cette année", rajoute Yannick Faucon, remerciant au passage les partenaires de cette édition (Xplorassur, Convera, Civitatis, EPT, APST, Sulema, MSC, Transavia, Mondial Tourisme et l’Autorité du Tourisme Egyptien).
"Le départ est proche, nous avons hâte de nous "Réunir" sous le soleil égyptien !".
Lire aussi : Cybersécurité, France, IA et CPME ... les EDV affinent leur feuille de route
Par ailleurs, "Marc-Elie Caspar (directeur Europe de Convera, ndlr) nous éclairera par ses analyses économiques, Noé Pottier, champion du monde de parachutisme nous fera comprendre pourquoi le thème de "Réunir" est important dans sa discipline lors d’une conférence inspirante et Pierre Hawawini, égyptologue, retracera, avec talent, l’histoire de l’Egypte", commente Yannick Faucon.
Egalement au programme : une discussion avec Jean da Luz, le fondateur de TourMaG (voir encadré ci-dessous).
Après une soirée de clôture, concoctée par les autorités égyptiennes du tourisme, les participants rentreront en France le 15 octobre, sauf certains qui prolongeront leur séjour pour profiter des plaisirs de la Mer Rouge lors d’un post-congrès au Mondi Club Stella Garden.
"Nous serons près de 70 participants, un format idéal qui favorise les échanges entre adhérents, mais aussi avec les partenaires. Nous avons dû malheureusement refuser des demandes, la destination Egypte étant très prisée cette année", rajoute Yannick Faucon, remerciant au passage les partenaires de cette édition (Xplorassur, Convera, Civitatis, EPT, APST, Sulema, MSC, Transavia, Mondial Tourisme et l’Autorité du Tourisme Egyptien).
"Le départ est proche, nous avons hâte de nous "Réunir" sous le soleil égyptien !".
Lire aussi : Cybersécurité, France, IA et CPME ... les EDV affinent leur feuille de route
La presse pro à l'ère de l'IA : le défi des médias spécialisés
Jean da Luz, fondateur du Groupe TourMaG.com et figure reconnue de l’industrie du tourisme, planchera dans le cadre des débats de la 39e convention des Entreprises du Voyage (EDV) Centre Est (Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté).
L'événement, qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2025 en Égypte, sur le thème "Réunir", abordera, notamment, une question brûlante : quel avenir pour la presse professionnelle face au bouleversement technologique ?
L'ère numérique a déjà profondément transformé le paysage médiatique, obligeant les éditeurs à repenser leurs modèles économiques. Aujourd'hui, l'émergence rapide et massive de l'Intelligence Artificielle (IA) vient ajouter une couche de complexité sans précédent.
Comment un média spécialisé peut-il se distinguer de ce flux d'informations automatisées ?
Dans un monde submergé par la "fake news" et le contenu généré par IA, la vérification humaine et l'analyse critique et éthique sont des atouts précieux.
Cette crise est aussi une opportunité de redéfinir la mission de la presse pro. L'enjeu est clair : se réinventer pour continuer de "réunir et unir" la profession.
L'événement, qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2025 en Égypte, sur le thème "Réunir", abordera, notamment, une question brûlante : quel avenir pour la presse professionnelle face au bouleversement technologique ?
L'ère numérique a déjà profondément transformé le paysage médiatique, obligeant les éditeurs à repenser leurs modèles économiques. Aujourd'hui, l'émergence rapide et massive de l'Intelligence Artificielle (IA) vient ajouter une couche de complexité sans précédent.
Comment un média spécialisé peut-il se distinguer de ce flux d'informations automatisées ?
Dans un monde submergé par la "fake news" et le contenu généré par IA, la vérification humaine et l'analyse critique et éthique sont des atouts précieux.
Cette crise est aussi une opportunité de redéfinir la mission de la presse pro. L'enjeu est clair : se réinventer pour continuer de "réunir et unir" la profession.