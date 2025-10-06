Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est

Cette 39e édition sera placée sous le thème "Réunir". " Nous avons choisi deux sites emblématiques de l'Égypte, Le Caire et Hurghada, pour incarner parfaitement l'esprit de notre thème , poursuit Yannick Faucon.



Le Caire, ville millénaire où se mêlent histoire et modernité, et Hurghada, joyau de la mer Rouge, symbole de détente et de beauté naturelle. Ces deux villes, bien que différentes, se complètent à merveille et illustrent la diversité et la richesse de l'offre touristique égyptienne. "



Les professionnels, quant à eux, profiteront de cette convention pour se réunir et partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées, mais aussi échanger autour de problématiques communes.



Le programme s'y prête tout particulièrement. " En partenariat avec Mondial Tourisme et les équipes sur place, nous avons conçu un programme varié et dynamique.



Certains adhérents profiteront d’un pré-congrès pour découvrir Alexandrie, les richesses du vieux Caire ou encore Saqqara. La convention permettra de visiter le GEM, le site de Guizeh et les Pyramides, de naviguer sur le Nil au Caire lors d’un workshop qui ne sera pas sans rappeler notre évènement lyonnais de "Confluence du Tourisme".



A Hurghada, notre séance plénière se déroulera dans un lieu atypique où nos intervenants sauront inspirer l’assemblée ", dévoile Yannick Faucon.