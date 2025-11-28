City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains

Notamment des métropoles françaises

Les Français plébiscitent de plus en plus les city breaks, ces courts séjours urbains qui permettent de s’évader sans se ruiner. Une étude réalisée par Norstat pour easyHotel révèle que ces escapades de deux à trois nuits, principalement en France, deviennent la nouvelle manière de voyager.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 28 Novembre 2025

