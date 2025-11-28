TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
City breaks : les Français de plus en plus adeptes des courts séjours urbains

Notamment des métropoles françaises


Les Français plébiscitent de plus en plus les city breaks, ces courts séjours urbains qui permettent de s’évader sans se ruiner. Une étude réalisée par Norstat pour easyHotel révèle que ces escapades de deux à trois nuits, principalement en France, deviennent la nouvelle manière de voyager.


Vendredi 28 Novembre 2025

City breaks : les Français ont adopté le voyage court et malin - Depositphotos.com, @shpakdm
Les courts séjours urbains n’ont jamais eu autant la cote.

Selon une étude menée par Norstat pour easyHotel auprès de 1 012 Français, le city break s’impose désormais comme le nouveau réflexe voyage, particulièrement apprécié pour son accessibilité et sa simplicité d’organisation.

Une tendance qui bouleverse les habitudes touristiques et redessine la carte des escapades en France.

Longtemps perçus comme une alternative pratique entre deux grandes vacances, les city-breaks sont désormais ancrés dans le quotidien des Français : 100% des répondants déclarent en avoir réalisé au moins un au cours des deux dernières années.

De deux à trois nuits en moyenne, ces pauses urbaines séduisent toutes les générations - jeunes actifs, couples, familles - en quête de respiration sans contrainte.

L’étude met en lumière un phénomène clair : les Français privilégient les city breaks dans l’Hexagone, trois fois plus fréquents que les escapades ailleurs en Europe, avec un écart dépassant 200%.

Un choix guidé par la proximité, le budget et la volonté de multiplier de petites parenthèses au fil de l’année.

Le besoin de dépaysement reste intact, mais se conjugue désormais avec spontanéité, rapidité d’organisation et maîtrise des coûts.

City breaks : voyager souvent, mais différemment

Au cœur de ces nouvelles pratiques, l’étude révèle un rapport plus raisonné et plus intuitif au voyage. Les Français recherchent avant tout la facilité d’organisation, devant le prix et la fréquence des départs.

Résultat : on part plus régulièrement, pour un temps plus court… mais toujours avec le même appétit de découverte.

Cette approche s’accompagne d’un budget maîtrisé : 56% des voyageurs consacrent moins de 150€ à l’hébergement pour deux nuits. Les courts séjours deviennent des expériences à taille humaine, centrées sur ce qui fait la richesse d’une ville plutôt que sur la dépense.

Les saisons privilégiées restent le printemps et l’automne, moments propices pour profiter des centres urbains sans les foules estivales.

Si Paris demeure la destination reine, l’étude constate une émergence marquée de métropoles telles que Lyon, Bordeaux et Nice, portées par une envie croissante de redécouvrir la France.

Le city break contribue ainsi à un tourisme urbain plus diffus, encourageant les voyageurs à explorer d'autres territoires.

Une nouvelle philosophie du voyage : le "mieux" plutôt que le "plus"

Présent dans les principales métropoles européennes, easyHotel observe de près l’évolution des attentes de ses clients.

L’essor des city breaks vient conforter son positionnement : une hospitalité simple, essentielle, économique, mais toujours située au cœur des destinations.

"Les escapades citadines sont devenues un choix naturel pour les voyageurs français, reflétant une évolution vers des séjours plus courts et plus fréquents", analyse Daniel Thompson, Marketing Director chez easyHotel.

Au-delà des chiffres, l’étude met en lumière un changement profond dans la façon d’aborder le voyage. Les Français plébiscitent désormais des expériences plus authentiques, plus spontanées, déconnectées du modèle traditionnel des longues vacances annuelles.

Lire aussi : easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet


