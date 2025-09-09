Journées du Patrimoine : demandez le programme 2025 !

Journée du Patrimoine : découvrez le programme autour du thème “Le patrimoine architecturale” - Scaliger DepositPhotos.com
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont devenues un événement incontournable. Chaque année, elles attirent des millions de visiteurs désireux de franchir le seuil de monuments souvent inaccessibles au quotidien.
Sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, cette manifestation s’est imposée comme l’une des plus populaires en Europe. Près de 50 pays y participent aujourd’hui, dans un esprit de partage et de transmission alors que ce sont près de 30 millions de visiteurs qui foulent les sols de ces incroyables édifices.
La France reste le moteur de cette mobilisation, avec plus de 17 000 lieux habituellement fermés au grand public ouverts pour l’occasion. Des centaines d’animations sont alors proposées allant des visites insolites, aux démonstrations de savoir-faire, aux concerts ou encore aux représentations théâtrales. L’objectif est clair : faire connaître pour mieux protéger.
Le patrimoine architectural à l’honneur pour cette édition
Alors qu'en 2024 l'édition tournait autour de la protection des monuments historiques, en 2025 le thème central est le patrimoine architectural. Une notion qui embrasse, selon la définition de l’Académie française, « l’art de construire, de disposer ou d’orner des édifices ». Les visiteurs pourront découvrir des châteaux prestigieux, des cathédrales, mais aussi des architectures contemporaines ou des demeures privées. Des maisons à colombages normandes aux grands ensembles modernes, l’éventail promet d’être aussi varié qu’enrichissant.
Cette édition rendra aussi hommage aux architectes, d’hier comme d’aujourd’hui. Des noms comme Pierre de Montreuil, Jules Hardouin-Mansart, Charlotte Perriand ou encore les architectes des Bâtiments de France ou ceux des monuments historiques en font partie. Mais ce n’est pas tout, les biens bénéficiant de l’appellation « Monuments historiques » seront mis à l’honneur. Il faut savoir que ce sont plus de 45 991 immeubles classés ou inscrits à ce label.
Ces journées sont bien plus qu’une simple visite : elles invitent à réfléchir à la place de l’architecture dans notre quotidien et à l’importance de sa préservation. Qu’il s’agisse d’un château de la Loire, d’une maison d’artiste, d’un musée parisien ou d’un site industriel, chaque lieu raconte une histoire. Du 19 au 21 septembre, c’est une occasion unique d’entrer dans ce récit collectif.
Une programmation vivante et accessible pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine
Le programme s’annonce riche et varié : visites guidées, ateliers participatifs, concerts, spectacles ou encore démonstrations de savoir-faire viendront rythmer le week-end. Le vendredi 19 septembre, sera dédié aux scolaires avec l’opération « Levez les yeux ! », organisée en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale.
Cette journée permettra aux élèves, dès le plus jeune âge, de découvrir concrètement la richesse architecturale de leur environnement, d’échanger avec des professionnels du patrimoine et d’apprendre à mieux comprendre et respecter ce qui les entoure.
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, ce sera au tour du grand public de profiter pleinement de ces découvertes et de ces moments de partage. Parmi les temps forts :
- Des ateliers créatifs autour du dessin en plein air au musée Cognacq-Jay, de la création d’une mosaïque géante en papier au Petit Palais, ou encore du modelage, contes et dessin au musée Bourdelle.
- Des rencontres littéraires et des immersions historiques grâce à l’exploration olfactive et sensorielle du Paris balzacien, une visite nocturne littéraire dans les Catacombes de Paris ou encore une conférence sur Émile de Girardin à la Maison de Balzac.
- Des concerts en tout genre comme au musée Cernuschi avec la violoncelliste Laure Volpato, un trio à cordes au musée Bourdelle ou le duo violon-violoncelle au musée Zadkine.
- Enfin des visites guidées dans le Marais proposées par le musée Carnavalet, une immersion dans le Premier Empire aux Catacombes avec un guide costumé, la découverte du chantier de restauration du péristyle du Petit Palais ou encore la découverte des collections d’art asiatique au musée Cernuschi.
En région, quelques exemples marquants illustrent la créativité et la richesse des initiatives :
- Dans le Loiret, le château de Sully-sur-Loire, le château-musée de Gien, ainsi que le musée de Lorris et les Archives départementales ouvrent leurs portes offrant visites et découvertes dans des lieux emblématiques du patrimoine local.
- Dans les Hauts-de-Seine, le Département propose un programme original au Domaine de Sceaux : visites libres du Château et du Pavillon de l’Aurore, démonstrations de récolement des œuvres, initiation à la taille de pierre, ateliers de création pour les enfants, et concerts dans le parc (Trio H2O le samedi et Quatuor GALILÉE le dimanche).
- Dans toute la France, les bâtiments de justice s’ouvrent au public : en région, des palais de justice et tribunaux habituellement fermés se dévoilent
Une carte interactive (cliquez ici) recense les différents lieux des journées du patrimoine.
