2025, année record pour les monuments nationaux français

L'Arc de triomphe en tête du classement


En 2025, les monuments nationaux français ont franchi pour la première fois la barre des 12 millions de visiteurs. L’Arc de triomphe, le Mont-Saint-Michel et la Sainte-Chapelle restent les sites les plus plébiscités.


Pour la première fois de leur histoire, les monuments nationaux français ont franchi la barre des 12 millions de visiteurs en 2025, confirmant la tendance positive observée ces dernières années après deux exercices consécutifs au-dessus des 11 millions.

L’année a été marquée par de nombreux anniversaires et célébrations, dont le 5e centenaire du château d’Azay-le-Rideau, qui a attiré 320 786 visiteurs, et les dix ans de l’ouverture de la villa Cavrois, accueillant 115 435 visites et son millionième visiteur au mois de mai.

Cette forte fréquentation a encouragé le Centre des monuments nationaux (CMN) à poursuivre ses efforts pour renouveler les parcours de visite, développer les remeublements, proposer une offre culturelle diversifiée et améliorer les services pour les visiteurs.

Parmi les exemples, la basilique-cathédrale de Saint-Denis a bénéficié d’un nouveau parcours (151 457 visiteurs), et la laiterie de la Reine au château de Rambouillet a été remeublée grâce à un dépôt du château de Versailles (79 138 visiteurs). De nouveaux services, comme le restaurant et la boutique du Mont-Saint-Michel, ont également été mis à disposition du public.

Monuments nationaux français : les sites les plus visités en 2025

Les sites les plus visités en 2025 restent des monuments emblématiques du patrimoine français.

L’Arc de triomphe arrive en tête avec 1 852 271 visiteurs, suivi par l’abbaye du Mont-Saint-Michel (1 627 042 visiteurs) et la Sainte-Chapelle (1 333 286 visiteurs). Le Panthéon et la Conciergerie comptabilisent respectivement 1 117 705 et 773 303 visiteurs.

Certaines cathédrales et tours ont enregistré des hausses spectaculaires : la cathédrale d’Amiens (+95 %), celle de Chartres (+74 %) et celle de Reims (+43 %).

À Paris, le Panthéon et la Conciergerie ont également connu une fréquentation en forte progression, avec +21 % et +24 %. Depuis septembre, les touristes peuvent de nouveau gravir les tours de Notre-Dame de Paris, qui ont accueilli 110 017 visiteurs découvrant le tout nouveau parcours de visite.


