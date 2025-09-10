easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

Les clients d'easyHotel à Londres et Paris peuvent désormais ajouter leur clé de chambre à Apple Wallet sur leur iPhone ou leur Apple Watch - Photo : easyhotel Paris Nord Aubervilliers
easyHotel poursuit sa transition vers des pratiques plus durables.
Après avoir remplacé en 2023 les cartes en plastique par des cartes en bois certifiées FSC, l’enseigne franchit une étape supplémentaire avec la dématérialisation complète de la clé de chambre.
Les clients peuvent désormais ajouter leur clé de chambre à Apple Wallet sur leur iPhone ou leur Apple Watch.
Ils déverrouillent ainsi leur chambre, ainsi que les autres espaces de l’hôtel, en approchant simplement leur appareil du verrou NFC.
Grâce au mode Express, l’accès est possible sans avoir à déverrouiller le téléphone.
Même en cas de batterie faible, la fonction Power Reserve permet de continuer à utiliser la clé.
Clé numérique : sécurité et confidentialité renforcées
La clé numérique s’appuie sur les dispositifs de sécurité intégrés à Apple.
Les données liées à son utilisation ne sont ni stockées sur les serveurs Apple, ni partagées avec la marque. En cas de perte ou de vol d’un appareil, les clients peuvent recourir à l’application Localiser.
Cette innovation est issue d'un partenariat technologique avec Alliants, spécialiste de l’expérience client, et dormakaba, fournisseur de solutions de contrôle d’accès intelligentes.
L’objectif : supprimer le recours aux cartes-clés physiques et simplifier l’enregistrement.
Lire aussi : easyHotel Nice achève sa rénovation à faible émission de carbone
