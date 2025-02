easyHotel poursuit son expansion en Europe

L'ouverture des'inscrit dans un plan d'expansion plus large en Espagne. La chaîne prévoit d'ouvrir de nouveaux établissements à Barcelone et Valence plus tard en 2025, suivis d'Alicante au début de 2026. Ces ouvertures s'ajoutent au réseau existant d'easyHotel en Espagne, qui comprend déjà des établissements àeasyHotel poursuit également son. La chaîne possède actuellement un parc d'environ 50 hôtels totalisant environ 4 900 chambres, dont 17 hôtels franchisés (environ 1 200 chambres) et 32 hôtels en propriété et en location (environ 3 700 chambres). Les établissements sont répartis dans plusieurs pays, notammentLa société vise à renforcer sa présence sur les marchés clés tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, tout en se développant sur de nouveaux marchés, notamment l'Italie, la Grèce et la Pologne. Cette stratégie d'expansion s'appuie sur la notoriété de la marque easy et l'offre d'hébergements économiques dans des emplacements centraux des principales villes européennes