EPISO 6 (Tristan Capital Partners) finalise l'acquisition d'EasyHotel

Au cours des trois dernières années, nous avons réussi à transformer easyHotel en un propriétaire et opérateur paneuropéen solide. Ces progrès sont dus au dévouement de nos employés et au soutien de nos anciens actionnaires ICAMAP, Ivanhoé Cambridge et Sir Stelios, ainsi qu'à la force de la marque easy, largement reconnue et appréciée dans toute l'Europe.



Avec l'arrivée de Tristan Capital Partners, nous entrons dans une nouvelle phase passionnante. Leur expertise sectorielle et leur soutien financier interviennent à un moment où la demande d'hôtels abordables et à faible émission de carbone est en hausse, et ils nous aideront à accélérer notre expansion dans les villes-portes les plus dynamiques d'Europe

European Property Investors Special Opportunities 6 (EPISO 6) (Tristan Capital Partners) a finalisé l'acquisition à 100% des actions d' easyHotel . Cette transaction coïncide avec la publication des résultats de l'enseigne pour l'année fiscale 2024. Karim Malak , PDG d'easyHotel, a commenté cette annonce : "."