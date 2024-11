easyHotel s’installe à Marseille

Marseille a été une grande ville pour les marques easy, avec easyJet qui dessert l'aéroport Marseille Provence, et easyGym qui dispose d’une salle de sport dans la ville. Les bonnes choses viennent par trois, et je suis donc ravi de pouvoir inaugurer cette nouvelle adresse easyHotel à Marseille. Cela nous permettra d'attirer une clientèle nationale et internationale et nous constatons déjà que l'hôtel est plébiscité par des participants à divers type d’événements et des voyageurs d'affaires, grâce à son offre accessible et à son emplacement stratégique. Euromed est en effet un quartier dynamique et en plein essor, et l'easyHotel Marseille Euromed devrait s'y intégrer parfaitement, grâce à son offre simplifiée et de grande qualité, associé à la notoriété de la marque easy. Avec une marque aussi puissante et le succès que nous connaissons, notre ambition est de pouvoir proposer à terme un réseau d'un millier d'hôtels en Europe

En plus de l’aspect écoresponsable, easyHotel a conçu son modèle pour qu’il soit. En réduisant les démarches de réservation, le groupe affirme offrir une expérience simplifiée, adaptée aux attentes d’une clientèle variée. Le site internet permet en huit clics de finaliser une réservation (contre 10 à 18 pour la concurrence).Le choix de Marseille pour cette ouverture est stratégique. Situé dans une zone dynamique et accessible, à proximité du Vieux-Port, cet emplacement attire une clientèle diversifiée, incluant des visiteurs européens, nord-africains et français.Selon Karim Malak, laen fait un point d’attraction pour easyHotel. La, espère renforcer sa visibilité en s’implantant dans cette ville en pleine mutation et souhaite également attirer une clientèle plus large, des jeunes aux retraités, en passant par les voyageurs d’affaires.».