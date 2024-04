easyHotel annonce la signature d’un nouvel hôtel à Alicante

La marque easy est réputée auprès des clients espagnols, ce qui fait de ce nouvel hôtel un élément clé de notre stratégie d'expansion dans les pays où notre marque jouit d'une forte reconnaissance. La collaboration avec un promoteur local nous a permis de trouver l'emplacement idéal, à proximité des transports en commun et dans une ville populaire. Alicante est le complément parfait de notre portefeuille existant, et nous permet d'introduire une nouvelle option économique pour les voyageurs qui cherchent à explorer cette ville fantastique et les belles plages de la Costa Blanca.

Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec Xpandia sur ce projet, et nous souhaitons tous deux livrer davantage de biens ensemble dans le cadre d'un partenariat à long terme. C'est exactement le type de relation que nous souhaitons développer avec nos partenaires immobiliers, et nous étudions déjà d'autres projets sur lesquels nous pourrions collaborer.

Ce fut une expérience enrichissante de collaborer avec easyHotel pour identifier un emplacement idéal qui s'aligne parfaitement avec les besoins de la marque et améliore sa stratégie de marché. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à contribuer à ce projet et à le soutenir.

