Sondage CDMV : un marché en recul, mais 28 % des agences tirent leur épingle du jeu

72 % des pros ne voient pas de progression


Selon un sondage mené par le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV), près des trois quarts des professionnels interrogés déclarent des ventes 2025 en recul ou stables par rapport à 2024, révélant une dynamique de marché contrastée et un environnement commercial complexe.


Mercredi 19 Novembre 2025

Sondage du CDMV ©DepositPhotos/anandafasai@gmail.com
Sondage du CDMV ©DepositPhotos/anandafasai@gmail.com
Les résultats du sondage du CDMV montrent une photographie nette du marché : seuls 6 % des professionnels déclarent des ventes « très supérieures » à 2024 et 22 % des ventes « supérieures », soit un total de 28 % en progression. À l’inverse, 23 % annoncent des ventes équivalentes à l’an dernier, tandis que 47 % constatent une baisse et 2 % une baisse marquée, représentant 49 % en recul.

Ces chiffres mettent en lumière une tendance lourde : 72 % des répondants ne progressent pas par rapport à 2024. Le secteur se répartit ainsi en trois blocs : une minorité en hausse, un groupe intermédiaire stable, et un bloc dominant d’acteurs en difficulté. Les agences en recul se révèlent presque deux fois plus nombreuses que celles en croissance.

Les professionnels évoquent plusieurs facteurs expliquant ces difficultés : inflation, renchérissement généralisé des prestations, contexte géopolitique instable et capacité aérienne sous tension.

Positionnement, communication et phygital : les leviers des agences en progression

Le sondage suggère que les 28 % de professionnels en hausse ne se distinguent pas seulement par un contexte plus favorable, mais aussi par une évolution marquée de leur approche commerciale. Plusieurs tendances émergent : travail sur le positionnement, développement d’une identité personnelle forte, valorisation de l’expertise et évolution vers une relation client plus moderne et flexible.

« Le marché évolue. Les habitudes changent. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui savent surfer sur toutes les tendances : physital, package dynamique, storytelling... Depuis le Covid, les changements s’accélèrent, et ceux qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui ont su en saisir les codes. » explique Jean-Charles Franchomme, président du CDMV.

Selon lui, le phygital, parait aujourd'hui incontournable. L’agence n’est plus uniquement un lieu physique, mais un service accessible à distance, via messagerie, visio ou rendez-vous hors horaires classiques.

Autre tendance soulignée : la diversification des modèles de vente. Le sondage montre que les acteurs qui progressent s’appuient souvent sur un mélange entre production Tour-Opérateur classique et sur-mesure, notamment via le package dynamique. Cette capacité à composer des voyages ajustés et différenciés apparaît comme un levier face à un marché où la standardisation attire moins.

Enfin, la communication régulière, l'animation des communautés et la présence active sur les réseaux sociaux sont identifiées comme des éléments clés de différenciation.

Le CDMV met ainsi en avant un constat : dans un environnement sous tension, ce ne sont pas seulement les offres qui font la différence, mais la visibilité, l’expertise incarnée et la capacité à s’adapter aux nouveaux comportements des voyageurs.

