Le CDMV sensibilise Gabriel Attal aux acteurs illégaux du voyage

Le collectif dénonce également la montée des « travel planners » qui commercialisent des séjours en dehors de tout cadre réglementaire.



Pour les professionnels regroupés au sein du CDMV, cette situation crée une distorsion de concurrence avec une profession parmi « les plus réglementées de France ».



Elle constitue aussi un risque direct pour les voyageurs, privés des garanties juridiques et financières auxquelles ils devraient pouvoir prétendre.



Selon Jean-Charles Franchomme, Gabriel Attal a remercié le collectif pour cette sensibilisation et a demandé à son attaché parlementaire de prendre des notes pour suivre le dossier.