Le CDMV sensibilise Gabriel Attal aux acteurs illégaux du voyage

Le collectif dénonce la concurrence illégale et les risques pour les consommateurs


Le Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) est allé à la rencontre Gabriel Attal dans les allées de l'IFTM et en a profité pour l'alerter sur le sujet de la concurrence déloyale dans le secteur et des risques pour les consommateurs.


Aer Lingus
Jean-Charles Franchomme, Président du CDMV (Collectif de défense des métiers du voyage) et membre de la délégation commerce illégal des Entreprises du Voyage a profité de la visite sur l'IFTM de Gabriel Attal, ancien premier Ministre, député et secrétaire général du parti Renaissance pour le sensibiliser à la problématique les acteurs illégaux du voyage.

Objectif : attirer son attention la concurrence déloyale et les risques pour les consommateurs.

L’entretien, bien que court et informel, a permis d’aborder plusieurs points de vigilance.

Le CDMV a insisté sur « les dangers que représentent les acteurs illégaux du voyage », qui proposent des prestations sans respecter les obligations légales, notamment l’immatriculation prévue par la loi.

Jean-Charles Franchomme (CDMV) à gauche et Gabriel Attal à droite sur le salon IFTM - Photo CDMV
Jean-Charles Franchomme (CDMV) à gauche et Gabriel Attal à droite sur le salon IFTM - Photo CDMV
Le collectif dénonce également la montée des « travel planners » qui commercialisent des séjours en dehors de tout cadre réglementaire.

Pour les professionnels regroupés au sein du CDMV, cette situation crée une distorsion de concurrence avec une profession parmi « les plus réglementées de France ».

Elle constitue aussi un risque direct pour les voyageurs, privés des garanties juridiques et financières auxquelles ils devraient pouvoir prétendre.

Selon Jean-Charles Franchomme, Gabriel Attal a remercié le collectif pour cette sensibilisation et a demandé à son attaché parlementaire de prendre des notes pour suivre le dossier.

