TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !

perspectives liées aux Jeux d’hiver 2030


François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur a officiellement lancé la saison hivernale des Alpes du Sud à Marseille. Il a présenté les ouvertures de stations, les nouveautés 2025-2026 et les perspectives liées aux Jeux d’hiver 2030.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur lance la saison hiver 2025 - 2026 - Photo Cédric Tempier
François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur lance la saison hiver 2025 - 2026 - Photo Cédric Tempier
DITEX
À Marseille, ce mardi 18 novembre 2025, François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison hivernale des Alpes du Sud.

Les premières stations ouvriront dès le 29 novembre, avec Montgenèvre, doyenne des stations françaises.

Suivront Auron, Isola, Les Orres, Serre Chevalier et Vars dès le 6 décembre, puis Orcières, Pra Loup et Puy-Saint-Vincent le 13 décembre.

Pour François de Canson, ces ouvertures successives incarnent « l’énergie et l’excellence d’un collectif unique en France », rappelant la nécessité de « chasser en meute » pour renforcer l’attractivité du massif.

Les Alpes du Sud comptent 62 stations

Autres articles
Les Alpes du Sud comptent 62 stations, dont 15 grands domaines, 7 parcs naturels, 26 lacs et le deuxième domaine skiable de France.

Elles accueillent également la plus haute commune d’Europe, Saint-Véran, et la plus haute ville d’Europe, Briançon.

La destination génère 2 milliards d’euros de retombées économiques, 4,5 millions de séjours et 27 millions de nuitées, avec un taux de fidélité remarquable de 91 % a rappelé le Président du CRT dans son discours.

Les visiteurs sont 82 % Français et 18 % internationaux, une marge de progression importante selon François de Canson, notamment pour lisser la fréquentation en dehors des vacances scolaires.


La Tournée des Neiges, organisée par le CRT, dans 5 stations

Les participants au workshop pour le lancement de la saison hiver - Photo Cédric Tempier
Les participants au workshop pour le lancement de la saison hiver - Photo Cédric Tempier
Plusieurs innovations marqueront la saison.

Aux Orres 1650, les amateurs de glisse pourront retrouver un tapis de ski incliné, « une première en France », lancé en 2023 - 2024, et mis à disposition via le Pôle Sport & Innovation. Au Sauze, un nouveau télésiège 4 places sera inauguré.

La Fête des Chefs d’Auron, organisé chaque mois de janvier réunira les talents culinaires de la Côte d’Azur et d’ailleurs.

La Tournée des Neiges, organisée par le CRT, animera plusieurs stations des Alpes du Sud pendant les vacances d’hiver. Elle fera étape dans cinq stations (15 février : Orcières ; 17 février : Montgenèvre ; 21 février : Pra Loup ; 23 février : Serre Chevalier et 25 février : Auron) du 15 au 25 février 2026. « Cette année, on pourra chanter et danser ! », a-t-il annoncé.

Le Pass Journée ZOU! facilitera également l’accès aux stations. Ce forfait de transport à tarif réduit, est valable une journée, et permet de rejoindre les stations de montagne en combinant train + car régional sur une même offre.

Le taux de réservation est en avance de +1 point

Côté promotion, le CRT consacrera près d’un million d’euros à la promotion du massif en 2026, avec des campagnes nationales et internationales.

La saison hivernale précédente a enregistré un taux d’occupation de 52 %, en progression d’un point. Les vacances de Noël et d’hiver ont atteint près de 80 %, soit +3 points. L’été a également été favorable, avec 65 % d’occupation en juillet-août, en hausse de 2 points.

Pour la saison 2025-2026, les perspectives sont positives : le taux de réservation est en avance de +1 point, et les vacances de Noël affichent déjà 66 % de réservations, soit +3 points à mi-novembre. « La neige est prévue ! », a souligné François de Canson.

Vers les Jeux d’hiver 2030

François de Canson a rappelé le rôle central que joueront les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030 : « Nous ne faisons pas les Jeux pour deux semaines de lumière médiatique. Nous souhaitons des Jeux pour tous ».

Les Jeux s’accompagnent d’une accélération des investissements dans les mobilités, notamment dans ce que le vice-président de Région appelle « notre révolution ferroviaire ».

Des financements importants sont engagés : 3,6 milliards d’euros pour la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, avec une gare aéroportuaire livrée en 2029, 130 millions d’euros pour les Chemins de fer de Provence.

Au programme également : le sauvetage de la ligne Nice–Breil–Tende, les travaux sur la Côte Bleue et les projets Services Express Régionaux Métropolitains à Marseille, Avignon, Toulon et Nice.

Enfin, un accord spécifique de 522 millions d’euros a été engagé pour la desserte des Alpes, dont 342 M€ pour moderniser la ligne Marseille–Briançon et 180 M€ pour sécuriser et fluidifier les routes alpines.

« Les Jeux, ce sont des spectateurs mieux accueillis… mais surtout des habitants mieux desservis, durablement », a conclu François de Canson, appelant à poursuivre le travail « avec audace, avec raison, avec passion ».

A lire aussi : 1,8 milliard d’euros investis dans la mobilité en Provence-Alpes-Côte d’Azur d’ici 2030

Lu 93 fois

Tags : alpes du sud
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 18 Novembre 2025 - 10:23 Rendez-vous du Carnet de voyage Clermont-Ferrand : les lauréats 2025 sont...

Lundi 17 Novembre 2025 - 18:56 Nigloland signe une belle saison 2025

Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !

Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah

Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service

Amandine Thomas-Commin nommée directrice générale de OUIGO Espagne

OLIVIER KERVELLA

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)
Partez en France

Partez en France

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !

La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

DMD Mongolie rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG

DMD Mongolie rejoint l'annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Pacha Tours : une remise de 5% sur les circuits et croisières 2026

Pacha Tours : une remise de 5% sur les circuits et croisières 2026
AirMaG

AirMaG

flydubai passe commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo

flydubai passe commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo
Transport

Transport

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service

Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah

Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations dévoile son programme été 2027

Ponant Explorations dévoile son programme été 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias