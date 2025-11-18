La saison hiver est lancée dans les Alpes du Sud !

François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur lance la saison hiver 2025 - 2026 - Photo Cédric Tempier
À Marseille, ce mardi 18 novembre 2025, François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison hivernale des Alpes du Sud.
Les premières stations ouvriront dès le 29 novembre, avec Montgenèvre, doyenne des stations françaises.
Suivront Auron, Isola, Les Orres, Serre Chevalier et Vars dès le 6 décembre, puis Orcières, Pra Loup et Puy-Saint-Vincent le 13 décembre.
Pour François de Canson, ces ouvertures successives incarnent « l’énergie et l’excellence d’un collectif unique en France », rappelant la nécessité de « chasser en meute » pour renforcer l’attractivité du massif.
Les Alpes du Sud comptent 62 stations
Les Alpes du Sud comptent 62 stations, dont 15 grands domaines, 7 parcs naturels, 26 lacs et le deuxième domaine skiable de France.
Elles accueillent également la plus haute commune d’Europe, Saint-Véran, et la plus haute ville d’Europe, Briançon.
La destination génère 2 milliards d’euros de retombées économiques, 4,5 millions de séjours et 27 millions de nuitées, avec un taux de fidélité remarquable de 91 % a rappelé le Président du CRT dans son discours.
Les visiteurs sont 82 % Français et 18 % internationaux, une marge de progression importante selon François de Canson, notamment pour lisser la fréquentation en dehors des vacances scolaires.
La Tournée des Neiges, organisée par le CRT, dans 5 stations
Plusieurs innovations marqueront la saison.
Aux Orres 1650, les amateurs de glisse pourront retrouver un tapis de ski incliné, « une première en France », lancé en 2023 - 2024, et mis à disposition via le Pôle Sport & Innovation. Au Sauze, un nouveau télésiège 4 places sera inauguré.
La Fête des Chefs d’Auron, organisé chaque mois de janvier réunira les talents culinaires de la Côte d’Azur et d’ailleurs.
La Tournée des Neiges, organisée par le CRT, animera plusieurs stations des Alpes du Sud pendant les vacances d’hiver. Elle fera étape dans cinq stations (15 février : Orcières ; 17 février : Montgenèvre ; 21 février : Pra Loup ; 23 février : Serre Chevalier et 25 février : Auron) du 15 au 25 février 2026. « Cette année, on pourra chanter et danser ! », a-t-il annoncé.
Le Pass Journée ZOU! facilitera également l’accès aux stations. Ce forfait de transport à tarif réduit, est valable une journée, et permet de rejoindre les stations de montagne en combinant train + car régional sur une même offre.
Le taux de réservation est en avance de +1 point
Côté promotion, le CRT consacrera près d’un million d’euros à la promotion du massif en 2026, avec des campagnes nationales et internationales.
La saison hivernale précédente a enregistré un taux d’occupation de 52 %, en progression d’un point. Les vacances de Noël et d’hiver ont atteint près de 80 %, soit +3 points. L’été a également été favorable, avec 65 % d’occupation en juillet-août, en hausse de 2 points.
Pour la saison 2025-2026, les perspectives sont positives : le taux de réservation est en avance de +1 point, et les vacances de Noël affichent déjà 66 % de réservations, soit +3 points à mi-novembre. « La neige est prévue ! », a souligné François de Canson.
Vers les Jeux d’hiver 2030
François de Canson a rappelé le rôle central que joueront les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030 : « Nous ne faisons pas les Jeux pour deux semaines de lumière médiatique. Nous souhaitons des Jeux pour tous ».
Les Jeux s’accompagnent d’une accélération des investissements dans les mobilités, notamment dans ce que le vice-président de Région appelle « notre révolution ferroviaire ».
Des financements importants sont engagés : 3,6 milliards d’euros pour la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, avec une gare aéroportuaire livrée en 2029, 130 millions d’euros pour les Chemins de fer de Provence.
Au programme également : le sauvetage de la ligne Nice–Breil–Tende, les travaux sur la Côte Bleue et les projets Services Express Régionaux Métropolitains à Marseille, Avignon, Toulon et Nice.
Enfin, un accord spécifique de 522 millions d’euros a été engagé pour la desserte des Alpes, dont 342 M€ pour moderniser la ligne Marseille–Briançon et 180 M€ pour sécuriser et fluidifier les routes alpines.
« Les Jeux, ce sont des spectateurs mieux accueillis… mais surtout des habitants mieux desservis, durablement », a conclu François de Canson, appelant à poursuivre le travail « avec audace, avec raison, avec passion ».
A lire aussi : 1,8 milliard d’euros investis dans la mobilité en Provence-Alpes-Côte d’Azur d’ici 2030
