Les stations de ski des Alpes du Sud optimistes pour cet hiver !

A Serre-Chevalier, le " feeling est plutôt bon ". " Nous sommes plutôt optimistes et nous sommes dans les clous au niveau des réservations" précise Lisa Gibelo, porte parole de l'office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée de Briançon sans toutefois préciser de chiffres.



"Les seules interrogations concernent la clientèle britannique qui représente 20% de la clientèle étrangère et la vaccination des mineurs qui n'est pas reconnue à l'heure actuelle pour le pass sanitaire en France"



A Valberg aussi la saison hiver se profile de manière positive. Alexis Barrois, Directeur du Pôle Tourisme annonce des taux d'occupation à 95% pour les vacances de février et à plus de 80% pour celles de fin d'année : " Nous sentons un engouement, et nous avons de belles perspectives " ajoute-t-il.



Les réservations s'affichent en hausse aussi dans le Pays des Ecrins : " nous sommes à +30% de réservations par rapport aux chiffres de 2019" s'enthousiasme Bettina Matias, directrice de l'office de tourisme du Pays des Ecrins.



La Station de Puy Saint-Vincent sera d'ailleurs la première station de la région à ouvrir ses remontées mécaniques le week-end du 27 et 28 novembre 2021.