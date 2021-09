Ski : "le principe c’est... pas de pass sanitaire !" selon J.-B. Lemoyne (vidéo)

Il fallait être présent au Congrès des Domaines Skiables de France pour saisir la pression qui pesait sur les épaules de Jean-Baptiste Lemoyne.



C'est tout le poids de la neige tombée à l'hiver dernier sur les cimes françaises que le secrétaire d'Etat a dû sentir dans le dos, durant les 2h de sa présence au Phare de Chambéry.



Depuis le matin, les 500 participants n’attendaient qu’une chose : savoir comment et s’ils pourront accueillir des skieurs cet hiver. Si l’ambiance était conviviale et les sourires nombreux du retour en présentiel, ils étaient aussi légèrement tendus.



« Nous avons tous vécu un véritable traumatisme, il y a une énorme envie de revenir.



Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas rouvrir cet hiver, notre économie ne s’en remettra pas, » a confié Emilie Bonnivard, députée de Savoie et membre de la commission des finances à l’Assemblée nationale.



Il faut bien admettre que la saison blanche connue par les professionnels du ski et une bonne partie des stations, pèse lourd dans les finances publiques.