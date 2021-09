Stations de ski : "cet hiver, c'est ouvert !"

" La montagne doit se diversifier.



Dans les Grisons, j’ai vu des modèles de station intéressants, en se positionnant de façon très importante sur les VTT. Dans celles-ci les chiffres sur l'été se rapprochent tendanciellement à hauteur de 50% de ceux de l’activité de l’hiver.



Nous devons jouer sur cette diversification été et hiver. J'ai bien dit été et hiver, car pour Gilles Chabert (conseiller spécial du Conseil régional sur le ski) les 4 saisons ça ne veut rien dire.



Alors nous allons déjà commencer par ces deux saisons.



Nous devons aussi devenir la 1ère montagne durable européenne et mondiale. Nous sommes les 1ers exposés aux défis du réchauffement climatique. Nous devons montrer que nous allons être capables de garder une montagne vivante, aménagée et dans le respect de l’environnement.



Les Alpes françaises doivent devenir la première montagne durable au monde ! Pour finir, deux mots.



Dans vos commandes, essayez de faire le jeu de ce qui est fabriqué dans notre région. Dans le Tyrol, il n’y a pas débat. Sinon, nous allons achever de ne plus être une puissance économique et industrielle.



Le modèle de la montagne est subtil, il ne faut pas un seul opérateur. Il faut une diversité d'acteurs, c’est la diversité et la richesse de la montagne. "