Plan Montagne : "Nous sommes toujours dans le grand flou !" Alexandre Maulin (DSF)

TourMaG.com - Vous avez des échanges avec le gouvernement à ce sujet ? Craignez-vous qu'il soit abandonné ?



Alexandre Maulin : Je ne pense pas qu'il soit abandonné, mais plutôt que le gouvernement a des difficultés.



Nous sommes en contact et nous allons continuer à avancer pour trouver des solutions. Et c'est notre principale ambition.



TourMaG.com - Que demandez-vous sur l'immobilier de loisirs à l'exécutif français ?



Alexandre Maulin : Nous avons besoin de solutions pour réchauffer les lits froids et remplir les objectifs du gouvernement sur la rénovation thermique. Nous voulons éviter que les résidences de tourisme construites deviennent à l'avenir des lits froids.



A ce niveau avant de demander de l'argent, nous demandons surtout des outils et des textes. Nous ne sommes pas des pleureurs qui viennent simplement demander des millions.



Nous souhaitons savoir comment demain les maires auront la possibilité d'administrer différemment leurs plans d'occupation des sols, pour que le peu de foncier disponible serve à des investissements à long terme plutôt qu'à créer des futurs lits froids ?



Depuis deux ou trois ans, nous avons fait des propositions concrètent sur ces sujets-là. Nous les avons retravaillés et elles sont partagées par les différents acteurs de la montagne.



Je sais que Jean-Baptiste Lemoyne et Joël Giraud (le secrétaire d'État chargé de la ruralité, ndlr) vont remonter au créneau.