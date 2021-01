France : les acteurs en appellent à Jean Castex, pour sauver la "montagne du dépôt de bilan"

Il est temps pour les acteurs d'avoir de la visibilité, qu'elle soit positive ou négative, mais il convient d'arrêter avec le bricolage et de balloter les professionnels de date en date.



Cette épisode bien qu'inquiétant pour l'industrie démontre toutefois une chose : la montagne sans ski ça ne fonctionne pas.



" Les gens disent depuis un moment que le ski s'est fini.



Et bien sans le ski, la fréquentation est en baisse de 70% et les recettes de 80% par rapport à la même période de l'année dernière, nous confiait Alexandre Maulin, le président de Domaines Skiables de France.



Ce constat est vrai pour une majorité de stations, notamment celles d'altitude qui n'ont pas vocation à se diversifier, car tourner uniquement vers cette discipline.



Toutefois, la crise pourrait bien avoir un effet bénéfique en accélérant la transformation de la montagne française, en faisant disparaître les stations généralistes.



" Quelque part, la covid-19 va beaucoup plus rapidement spécialiser les unes et les autres dans ce qu'elles savent faire.



Dans le monde d'après, il y a des villages qui ne proposeront plus de ski, car de basse altitude, puis il restera à côté un modèle autour de cette activité, pour les stations comme les nôtres, " croit savoir Thomas Saison, le directeur marketing et commercial de La Plagne.



Une transformation salvatrice qu'il faudra faire à moindre coût, du fait du manque à gagner pour les villes dépendantes de l'or blanc, mais ce n'est pas tout.



A l'image de l'hôtellerie française qui doit apprendre à draguer la clientèle locale, les stations pourraient bien faire de même, en raison d'une distribution fortement touchée.



" Puis les décisions du gouvernement ont des effets sur des tour-opérateurs à l'étranger dont nous apprenons les difficultés et certains même déposent le bilan, " déplore Bruno Clément, le directeur général adjoint de mmv.



Privé d'une partie de la distribution à l'étranger les montagnes françaises se préparent à des saisons légèrement plus difficiles et vont devoir se réinventer.



Ce n'est pas la nouvelle flexibilité des offres, avec une annulation possible au dernier moment, qui permettra de partir à la reconquête.



" Je ne pense pas que nous pourrons renouveler l'expérience toutes les saisons, les changements de décision intempestive changeraient en quelque sorte le modèle économique, " analyse le responsable de La Plagne.



Pour le moment la montagne chercher à passer le monde actuel, avant de se projeter dans celui d'après.