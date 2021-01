Vacances au ski : "Vous pourrez annuler sans frais au dernier moment", selon Jean-Baptiste Lemoyne

"Je comprends la grande inquiétude" des opérateurs a-t-il ajouté.



Mais "le virus ne nous donne pas rendez-vous tel jour telle heure. Nous avons besoin de voir comment il évolue pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire des Français et concilier un certain nombre d'activités économiques".



"Nous allons continuer de travailler. Je salue les protocoles très stricts qui ont été proposés. Nous avons mis en place des aides significatives pour les indemniser : à hauteur de 70% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques, les moniteurs de ski etc.. sont éligibles au fonds de solidarité..."



Les Français vont-ils patienter jusqu'au 20 janvier pour réserver ou annuler leur séjour ?



Jean-Baptiste Lemoyne assure qu'ils pourront annuler sans frais leur séjour au dernier moment : "je dis aux Français qui ont réservé : rendez-vous le 20 janvier 2021. Ne vous précipitez pas pour annuler.



J'ai d'ailleurs tenu une réunion avec les responsables des représentants hôteliers : UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), GNI (Groupement National des Indépendants Hôtellerie & Restauration) et le SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme).



Ils ont pris l'engagement que leurs adhérents n'appliqueraient pas de frais sur des annulations qui seraient plus tardives, c'est donc là un geste commercial. Les professionnels du tourisme font beaucoup d'efforts et s'adaptent.



Je dis aux Français : attendez le 20 janvier, maintenez vos positions car vous pourrez annuler sans frais grâce à l'engagement de ces fédérations".