Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah

Le groupe Aman projette d'ouvrir une nouvelle propriété portée par Janu, sa marque sœur. Il s'agit du Janu Al Marjan Island qui réunira un nouvel hôtel ainsi que des résidences exclusives à Ras Al Khaimah, sur l'île d'Al Marjan.
Imaginée par le cabinet singapourien SCDA Architects, la propriété marie des intérieurs contemporains et espaces conviviaux en bord de mer.
L'ensemble comprend un hôtel de 132 chambres, un Janu Wellness Centre, doté d’un studio de yoga, une salle de sport, une banya et un hammam, ainsi qu'un Mixology Bar, deux restaurants distincts, un espace festif dédié à la vie nocturne et un club pour enfants.
Jouxtant l'hôtel, une tour résidentielle abritera des résidences signées Janu, proposant des appartements – de une à cinq chambres - ainsi qu'une collection exclusive de villas individuelles.
Janu poursuit son expansion internationale
Les propriétaires bénéficieront d'un accès complet à l’ensemble des services et équipements de l’hôtel. Les clients de l'hôtels et les propriétaires des résidences pourront également profiter d’un accès direct à une plage privée, dotée d’un Beach Club et d’une piscine.
La propriété sera facilement accessible depuis l'île de Wynn Al Marjan et sa marina.
Vlad Doronin, PDG du groupe Aman, a déclaré : « Ras Al Khaimah s’impose rapidement comme l’une des destinations les plus captivantes du Moyen-Orient, ce qui en fait un lieu idéal pour notre prochaine adresse Janu. Janu Ras Al Marjan Island offrira un cadre dynamique où les personnes partageant les mêmes valeurs pourront se rencontrer, vivre des expériences communes, s’immerger dans la beauté naturelle exceptionnelle de la région et adopter l’approche résolument moderne et connectée de la marque ».
Janu poursuit son expansion internationale, avec notamment de prochaines ouvertures prévues à Dubaï, aux îles Turques-et-Caïques et en Arabie saoudite.
