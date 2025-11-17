Aman projette d'ouvrir une propriété Janu Al Marjan Island à Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah s’impose rapidement comme l’une des destinations les plus captivantes du Moyen-Orient, ce qui en fait un lieu idéal pour notre prochaine adresse Janu. Janu Ras Al Marjan Island offrira un cadre dynamique où les personnes partageant les mêmes valeurs pourront se rencontrer, vivre des expériences communes, s’immerger dans la beauté naturelle exceptionnelle de la région et adopter l’approche résolument moderne et connectée de la marque

Les propriétaires bénéficieront d'un accès complet à l’ensemble des services et équipements de l’hôtel. Les clients de l'hôtels et les propriétaires des résidences pourront également profiter d’un accès direct à une plage privée, dotée d’un Beach Club et d’une piscine.La propriété sera facilement accessible depuis l'île de Wynn Al Marjan et sa marina. Vlad Doronin , PDG du groupe Aman, a déclaré : «».Janu poursuit son expansion internationale, avec notamment de prochaines ouvertures prévues à Dubaï, aux îles Turques-et-Caïques et en Arabie saoudite.