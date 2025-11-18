Ponant Explorations dévoile son programme été 2027

Ponant Explorations étoffe sa collection "Intemporelles" avec une saison qui mise sur la variété des itinéraires et "la flexibilité des durées", tout en conservant "son positionnement premium en petite capacité."
64 nouveaux départs pour l’été 2027, dont 60 en Méditerranée, sont désormais ouverts à la réservation.
Le voilier Le Ponant, labellisé Relais & Châteaux, proposera en 2027 deux voyages italiens inédits : « De la Riviera ligure à la Sicile » et « Des Pouilles à la Sicile ».
Avec seulement 32 passagers à bord, ces croisières se distinguent par un rythme plus contemplatif, centré sur des escales isolées et une navigation à la voile.
64 nouveaux départs pour l’été 2027, dont 60 en Méditerranée, sont désormais ouverts à la réservation.
Le voilier Le Ponant, labellisé Relais & Châteaux, proposera en 2027 deux voyages italiens inédits : « De la Riviera ligure à la Sicile » et « Des Pouilles à la Sicile ».
Avec seulement 32 passagers à bord, ces croisières se distinguent par un rythme plus contemplatif, centré sur des escales isolées et une navigation à la voile.
Ponant Explorations : retour aux Açores avec des escales enrichies
Quatre itinéraires de cinq nuits seront proposés en mai, juin et septembre à bord du Boréal. Ces formats plus courts doivent permettre d’élargir la clientèle, de faciliter les combinés et de répondre aux attentes de voyageurs recherchant une expérience premium sur une durée limitée.
La compagnie renforce aussi sa présence aux Açores, avec l’itinéraire « L’essentiel des Açores » et un combiné « Madère et Açores ».
Toujours à bord du Boréal, elle y ajoute de nouvelles escales et un programme recentré sur la nature, le volcanisme et l’observation des cétacés, afin de proposer une alternative attractive aux circuits traditionnels de l’Atlantique.
La compagnie renforce aussi sa présence aux Açores, avec l’itinéraire « L’essentiel des Açores » et un combiné « Madère et Açores ».
Toujours à bord du Boréal, elle y ajoute de nouvelles escales et un programme recentré sur la nature, le volcanisme et l’observation des cétacés, afin de proposer une alternative attractive aux circuits traditionnels de l’Atlantique.