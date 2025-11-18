Ponant Explorations dévoile son programme été 2027

Quatre itinéraires de cinq nuits seront proposés en mai, juin et septembre à bord du Boréal. Ces formats plus courts doivent permettre d’élargir la clientèle, de faciliter les combinés et de répondre aux attentes de voyageurs recherchant une expérience premium sur une durée limitée.



La compagnie renforce aussi sa présence aux Açores, avec l’itinéraire « L’essentiel des Açores » et un combiné « Madère et Açores ».



Toujours à bord du Boréal, elle y ajoute de nouvelles escales et un programme recentré sur la nature, le volcanisme et l’observation des cétacés, afin de proposer une alternative attractive aux circuits traditionnels de l’Atlantique.