Rendez-vous du Carnet de voyage Clermont-Ferrand : les lauréats 2025 sont...


En trois jours, le Rendez-vous international du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand a réuni 20 000 visiteurs autour de 88 carnettistes, écrivains voyageurs, réalisateurs et grands témoins. Voici le palmarès.


Rédigé par Jean-Paul Combe le Mardi 18 Novembre 2025

DITEX
Chaque année à la même période, rituels, habitudes, fêtes, salons, congrès, rendez-vous, festivals s’inscrivent sur nos agendas, ponctuant notre calendrier et le rythme de la vie sociale.

Dans notre jargon journalistique, on appelle ça des marronniers. Le
rendez-vous mondial du carnet de voyage de Clermont-Ferrand ne fait pas exception à la règle. Il fêtait ce week-end ses 25 ans.

Cet évènement est en quelque sorte un pari : celui de faire le tour de la planète en trois jours en un même lieu, salle Polydôme à Clermont-Ferrand. Le visiteur est guidé par des carnettistes, des dessinateurs voyageurs, qui racontent le monde avec leurs crayons, fusains, pinceaux, feutres…

20 000 visiteurs environ au Rendez-vous international du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand

Une pratique qui requiert respect, distance, temps et patience. Cette année, ils étaient 88 carnettistes dessinateurs dont 25 % d’étrangers et 50 % de nouveaux venus.

S’ajoutaient à eux quinze écrivains voyageurs, douze grands témoins, huit réalisateurs qui ont échangé avec le public estimé à 20 000 personnes environ.

À l’honneur cette année : les femmes aventurières et les écrivains voyageurs. Les autrices ont débattu autour de ce thème.

Les débats étaient conduits par Blanche de Richemont, auteure notamment d'Éloge du désir, écrit après une expérience de deux mois dans une caravane de sel au départ de Tombouctou. Elle présentait son dernier ouvrage La Fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt.

Mélusine Mallender, exploratrice, écrivaine connue pour ses expéditions à moto, souvent en solitaire. Elle parle de liberté à travers le regard des femmes rencontrées.

Caroline Riegel, écrivaine, conférencière, a passionné avec son aventure « Asie au fil de l’eau ». Elle a traversé l’Asie seule pendant deux ans avec chevaux, ânes, vélos et chameaux.

Marise Burgot, grand reporter depuis 35 ans pour France Télévisions, présentait son livre « Loin de chez moi, Grand reporter et fille de paysan ». Bien connue des téléspectateurs, elle a couvert les grands drames de l’histoire : guerres en Irak, en Iran, en Syrie, en Ukraine, au Kosovo, l’épidémie de la peste enInde, le tremblement de terre en Haïti, le tsunami en Indonésie, et on en oublie.

Ecrivains voyageurs ou voyageurs écrivains ?

Sylvain Tesson, écrivain, voyageur, participait à une table ronde aux côtés de François-Henri Désérable et Emmanuel Ruben pour un « Chemin Faisant » où il est question de l’écrivain, son univers « pour un voyage en intimité ».

L’occasion pour ces figures emblématiques du voyage de présenter leurs derniers livres : Les piliers de la mer (Tesson), Usage du Japon (Ruben), Chagrin d’un chant inachevé (Désérable).

Était aussi présent Daniel Fiévet, producteur-animateur sur France Inter, venu faire voyager des auditeurs avec son ouvrage Naufragés, histoires vraies (illustré par Nicolas Vial).

Enfin, cet anniversaire était l’occasion de se rappeler au souvenir de Michel Renaud, fondateur des Rendez-vous, assassiné dans l’attaque terroriste islamique de Charlie le 7 janvier 2015. Des dessins de deux victimes, Wolinski et Cabu, étaient exposés dans un espace dédié. Cabu avait été à l’honneur des Rendez-vous de 2014.

Les lauréats 2025 du Rendez-vous International du Carnet de Voyage
 
GRAND PRIX FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN
Corinne Salvi « Dehors » (Éditions La Belle Terre)
Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Simon pour son carnet de voyage « Frère d'arbres - Carnet de marche dans le Massif des Maures » (Edition La Traversière – autoédition)
 
PRIX DU CLUB DE LA PRESSE
- Mat Let « La Salle, du carnet à la BD » (auto-édité)
 
Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Christophe Pons Capitaine « Mémoire d'un peuple de la mer » (Auto-édité)
 
PRIX DU CARNET INTERNATIONAL "CARNET D'AILLEURS"
- Joaquin Gonzalez Dorao « New York » (auto-édité) 
 
PRIX DE L’ÉCRITURE MICHEL RENAUD
- Nathalie Cauvi « De la graine à la tasse. Une histoire de transport de café à la
Voile » (auto-édité)
Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Céline Lorenzi pour son ouvrage « Carnet de voyage » (non édité).
 
PRIX VULCANIA
- Juliette CUENOT « Aux racines du Brésil » (non édité)
 
PRIX DU FILM CHAMINA VOYAGES
- Gwenaël Vourc'h et Pascal Sergé pour le film « 3 vélos pour 5, l'Amérique tout au sud » 
 
GRAND PRIX DU JURY DU CONCOURS DU CARNET DE VOYAGE SCOLAIRE
- Les élèves de 1ère Brevet des Métiers d'art, arts graphiques au lycée professionnel Gof-Hotel à Hyères, pour « Je t'écris du Niel ».
Enseignantes : Clémentine Armand, Florence Combe Roux et Stéphanie Lounas
  
11ème PRIX INTERNATIONAL DU CARNET DE VOYAGE ETUDIANT
Lou Manet Etudiante HEC Paris pour « Dernier train pour Tokyo »
Coup de coeur de la direction des relations internationales et de la francophonie attribué à Ariane Toussaint, étudiante ENSCI Les Ateliers Paris, pour « Carnets de Monterrey »
 
COUPS DE COEUR IL FAUT ALLER VOIR 2025
- Croq and Mob – « Collectif de carnettistes Croq and Mob en Rabelaisie #3 » (auto-édité)
- Edmond Baudoin (illustrations) et Vincent Grelot (textes) pour « Syrie - Des pierres et de la vie » Gallimard BD

PRIX DU PUBLIC, librairie des Volcans :
Violette Molliné a reçu le prix du public (vote des visiteurs durant le festival) pour son ouvrage "3 sœurs au pays du Matin Calme"

