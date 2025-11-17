Rendez-vous du Carnet de voyage Clermont-Ferrand : les lauréats 2025 sont...

Les lauréats 2025 du Rendez-vous International du Carnet de Voyage



GRAND PRIX FONDATION D’ENTREPRISE MICHELIN

- Corinne Salvi « Dehors » (Éditions La Belle Terre)

Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Simon pour son carnet de voyage « Frère d'arbres - Carnet de marche dans le Massif des Maures » (Edition La Traversière – autoédition)



PRIX DU CLUB DE LA PRESSE

- Mat Let « La Salle, du carnet à la BD » (auto-édité)



Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Christophe Pons Capitaine « Mémoire d'un peuple de la mer » (Auto-édité)



PRIX DU CARNET INTERNATIONAL "CARNET D'AILLEURS"

- Joaquin Gonzalez Dorao « New York » (auto-édité)



PRIX DE L’ÉCRITURE MICHEL RENAUD

- Nathalie Cauvi « De la graine à la tasse. Une histoire de transport de café à la

Voile » (auto-édité)

Les membres du jury ont aussi attribué un coup de cœur à l’artiste Céline Lorenzi pour son ouvrage « Carnet de voyage » (non édité).



PRIX VULCANIA

- Juliette CUENOT « Aux racines du Brésil » (non édité)



PRIX DU FILM CHAMINA VOYAGES

- Gwenaël Vourc'h et Pascal Sergé pour le film « 3 vélos pour 5, l'Amérique tout au sud »



GRAND PRIX DU JURY DU CONCOURS DU CARNET DE VOYAGE SCOLAIRE

- Les élèves de 1ère Brevet des Métiers d'art, arts graphiques au lycée professionnel Gof-Hotel à Hyères, pour « Je t'écris du Niel ».

Enseignantes : Clémentine Armand, Florence Combe Roux et Stéphanie Lounas



11ème PRIX INTERNATIONAL DU CARNET DE VOYAGE ETUDIANT

- Lou Manet Etudiante HEC Paris pour « Dernier train pour Tokyo »

Coup de coeur de la direction des relations internationales et de la francophonie attribué à Ariane Toussaint, étudiante ENSCI Les Ateliers Paris, pour « Carnets de Monterrey »



COUPS DE COEUR IL FAUT ALLER VOIR 2025

- Croq and Mob – « Collectif de carnettistes Croq and Mob en Rabelaisie #3 » (auto-édité)

- Edmond Baudoin (illustrations) et Vincent Grelot (textes) pour « Syrie - Des pierres et de la vie » Gallimard BD



PRIX DU PUBLIC, librairie des Volcans :

Violette Molliné a reçu le prix du public (vote des visiteurs durant le festival) pour son ouvrage "3 sœurs au pays du Matin Calme"