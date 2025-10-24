A Clermont-Ferrand, le carnet de voyage fête ses 25 ans

20 000 visiteurs et grands témoins attendus en novembre 2025

Le voyage procure au moins deux plaisirs : celui de le réaliser et celui de le raconter. Chacun le fait à sa manière, soit par la photo, l’écriture ou simplement la voix. Les carnettistes, eux, préfèrent leurs crayons, leurs plumes, leurs fusains, leurs aquarelles, leurs gouaches… Depuis un quart de siècle, ils présentent leurs œuvres au Rendez-vous International du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand.



Rédigé par Jean-Paul COMBE le Vendredi 24 Octobre 2025

