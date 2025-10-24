TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
A Clermont-Ferrand, le carnet de voyage fête ses 25 ans

20 000 visiteurs et grands témoins attendus en novembre 2025


Le voyage procure au moins deux plaisirs : celui de le réaliser et celui de le raconter. Chacun le fait à sa manière, soit par la photo, l’écriture ou simplement la voix. Les carnettistes, eux, préfèrent leurs crayons, leurs plumes, leurs fusains, leurs aquarelles, leurs gouaches… Depuis un quart de siècle, ils présentent leurs œuvres au Rendez-vous International du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand.


Rédigé par Jean-Paul COMBE le Vendredi 24 Octobre 2025

Sonia Privat (deux fois prix du public) a choisi Aminata, une jeune Sénégalaise, pour illustrer son affiche. Elle donne le ton d'un des débats "Les grandes aventurières d'hier et d’aujourd’hui" - Illustration : Rendez-vous International du Carnet de Voyage
Né avec le siècle, le Rendez-vous International du Carnet de Voyage célèbrera son 25e anniversaire, du 14 au 16 novembre 2025, au centre des congrès Polydome de Clermont-Ferrand.

Pour marquer l’événement, cette édition recevra plus de 130 invités : carnettistes, écrivains, réalisateurs.

20 000 visiteurs sont attendus, qui pourront dialoguer avec les carnettistes, voyageurs illustrateurs.

De l’aquarelle à la bande dessinée, du carnet traditionnel aux carnets numériques et sonores, tous les styles y seront représentés, faisant du Rendez-vous clermontois la plus grande manifestation du genre.

Certains artistes présentent un pays, d’autres des faits de société, par le biais de dessins, peintures, bandes dessinées ou écritures diverses, telles que les carnets numériques et sonores.

Des rencontres littéraires avec les écrivains

Le Rendez-vous, c’est encore :

- des rencontres littéraires avec les écrivains autour de leurs œuvres et leurs voyages : la philosophe Blanche de Richemont, la journaliste grand reporter Maryse Burgot, l’exploratrice Mélusine Mallender, l’autrice réalisatrice Caroline Riegel, l’écrivain Sylvain Tesson, l’écrivain François Henri-Désérable, les écrivains et géographes Emmanuel Ruben et Cédric Gras, le producteur Daniel Fièvet, le voyageur clermontois Christophe Masson, l’autrice belge Catherine van Offelen ;

- des débats-rencontres qui permettent de croiser des regards sur des thématiques liées au voyage. Cette année : « Les grandes aventurières d’hier et d’aujourd’hui » ; « Etre écrivain voyageur ou voyageur écrivain ? » ;

- des projections de films qui se déroulent en présence des réalisateurs afin d’ouvrir le dialogue ;

- des ateliers animés par des carnettistes qui font participer le public à la création de carnets ;

- des prix qui récompensent les carnets les plus remarquables ;

- un espace livre qui réunit libraires et éditeurs. L’espace boutique permet la vente des ouvrages autoédités. Une autre manière de prolonger le voyage ou de le faire partager.

Tags : carnet de voyage, clermont ferrand
