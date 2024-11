Clermont-Ferrand : 20 000 visiteurs au rendez-vous international du carnet de voyage

Un peu comme des anciens combattants (mais pacifistes), les voyageurs aiment raconter leurs péripéties.Leurs dernières victoires remontent à leurs voyages les plus pittoresques. A chacun de les exposer, voire de les arranger, avec ses moyens : photos, écrits, bavardages de salon ou de comptoir et on en oublie.Réservés aux artistes voyageurs,sont probablement les formes les moins communes mais les plus poétiques de raconter un périple.On parle alors de, un mot nouveau encore ignoré des dictionnaires et correcteurs orthographiques.Depuis 24 ans, ils se donnent rendez-vous à Clermont-Ferrand. Cette année il y avait, pour présenter leurs carnets et dialoguer avec le public (20 000 personnes dont 2 500 scolaires).Aquarelles, fusains, croquis, bandes dessinées... du bloc-note traditionnel aux carnets numériques et sonores, tous les styles étaient représentés à l’espace Polydome, du 15 au 17 novembre 2024, faisant du Rendez-vous International du Carnet de Voyage la plus grande manifestation du genre.