Top of Travel : La Croatie et Madère accessibles depuis Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand - Dubrovnik sera disponible le 10 juin 2023

Top of Travel propose aux habitants du Puy-de-Dôme de découvrir la Croatie et Madère. Le TO met en place plusieurs offres au départ de l’aéroport de Clermont-Ferrand vers la Croatie, le Monténégro et Madère en juin et septembre2023.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 16 Mars 2023

