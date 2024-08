Le rendez vous du Carnet de voyage dévoile son affiche

Les mots clés qui ont guidé ma démarche sont : "Voir - Étonnement - Ailleurs - Nature" précise le dessinateur. Je cherchais un élément fort qui attire l'attention, interpelle et émeut un large public. Le tarsier remplissait parfaitement ces critères. Réalisé à la gouache, son immense regard nous happe ; on y plonge tout autant qu’il invite à regarder au-delà. Sa fragilité et son statut d’espèce menacée s’alignent avec l’esprit du Rendez-vous International du Carnet de Voyage, qui prône des valeurs d’éco-responsabilité et d’universalité

C’est un, primate des Philippines qui annonce le prochain Rendez-vous International du Carnet de Voyage .L’auteur de l’affiche Etienne Druon , a été récompensé lors du dernier festival (2023) pour son ouvrage, “".."