4 avantages offerts par la carte Gold lorsqu’on voyage

Un voyage est synonyme de détente et de tranquillité d’esprit, mais encore faut-il bien le préparer ! L’obtention d’une carte bancaire Gold peut notamment aider à chasser le stress lors d’un séjour à l’étranger, car elle offre de nombreuses prestations à ses détenteurs. Zoom sur ses avantages.



Rédigé par Carla Santori le Vendredi 26 Janvier 2024

L’assurance voyage : un dispositif indispensable Valise perdue, soucis de santé, accident, etc. : de nombreuses mésaventures peuvent venir perturber un voyage. Il est donc important de se prémunir contre ces éventuels pépins. Pour cela, une solution : être assuré !



C’est là qu’intervient la carte Gold. En plus de l’assurance responsabilité civile à l’étranger, cette carte de paiement premium offre une large gamme de garanties d'assurance et d’assistance voyage au détenteur de la carte, ainsi qu’à sa famille. Celles-ci sont généralement identiques dans toutes les banques, mais les conditions, ainsi que les limites d’utilisation (plafonds de remboursement, durée du voyage, pays concernés, indemnisations annuelles, etc.) peuvent différer d’un établissement à l’autre.



L’assurance annulation ou interruption de voyage

Maladie ? Dégâts des eaux ? Licenciement ? Certaines situations peuvent fortement troubler l’organisation d’un séjour. Mais pas de panique, l’assurance voyage rembourse les frais liés à l’annulation, l’interruption ou encore la modification de voyage. C’est l’un des grands avantages de la carte Gold

L’assurance retard de train ou d’avion Les retards dans les transports ne sont jamais les bienvenus lors d’un voyage, car ils peuvent générer d’importants frais annexes, ainsi que perturber le déroulement du séjour de manière considérable. L’assurance retard de train ou d’avion prend donc en charge les surcoûts liés à ces retards (nouveaux billets, réservation d’hôtel, achat d’un repas, etc.).



L'assurance bagages Que ce soit en cas de perte, de vol, de détérioration ou encore de retard de bagages qui étaient sous la responsabilité du transporteur, cette assurance permet au voyageur de bénéficier de nouveaux vêtements et de produits de toilette ; des indispensables pour passer un séjour en toute quiétude !



L’assurance véhicule de location Si le véhicule loué est endommagé ou volé, les coûts générés ou la franchise sont pris en charge par la carte Gold. Les frais de dossier ou d’immobilisation du véhicule peuvent également être pris en compte.



L’assistance juridique Le voyageur peut bénéficier de l’assistance juridique en cas de litige ou de poursuites judiciaires et ainsi bénéficier de l’avance des frais d’avocat par exemple. Il peut également se procurer des conseils venant de juristes ou encore être accompagné pour trouver une solution à l’amiable.



L’assurance neige et montagne La carte Gold comprend généralement l’assurance neige et montagne également. Celle-ci permet de couvrir les frais de détérioration du matériel ou de secours, mais également de rembourser les forfaits non utilisés, si le détenteur ne peut pas skier.



L’assistance médicale En cas de maladie ou de blessure, le voyageur peut bénéficier de plusieurs garanties, telles que le rapatriement, la prise en charge des frais de transport d’un proche qui vient lui rendre visite, l’avance des frais d’hospitalisation (accompagnée de la garde d’enfants en cas de besoin), l’envoi de médicaments ou encore l’aide médicalisée.



L’assurance décès En cas de décès accidentel, cette assurance peut prendre en charge les frais de rapatriement ou de conservation du corps par exemple.



Bon à savoir : il est essentiel d’avoir payé le voyage avec la carte Gold pour bénéficier de la plupart de ces garanties.



Une assistance permanente L’assistance permanente qu’offre la carte Gold, à n’importe quel moment de la journée et sept jours sur sept, est un atout majeur pour ses détenteurs. Elle permet en effet de joindre un conseiller en cas de problème, ce qui est une réelle plus-value lors d’un voyage. Ce spécialiste est en mesure de répondre à toutes sortes de demandes, même les plus urgentes (très pratique avec le décalage horaire !). Moins de stress donc !



De nombreuses réductions La carte Gold donne accès à de nombreuses réductions chez les partenaires de la banque en question, sous la forme de cashback* en général. Le principe ? Le détenteur de la carte réalise un achat et obtient un remboursement partiel du montant payé. La somme est ensuite directement reversée sur son compte bancaire. En plus de faire des économies, cela permet de découvrir des idées de sorties et d’activités dans le pays de destination. Les partenaires peuvent être des hôtels, des parcs d’attractions, des agences de location, des musées, etc.



Une grande flexibilité Afin de rendre l’expérience de voyage optimale, la carte Gold offre une grande flexibilité à ses utilisateurs. Il est par exemple possible de faire opposition très facilement et de recevoir une nouvelle carte directement à l’étranger. Les retraits d’argent sont par ailleurs gratuits dans toute l’Europe pour la plupart des banques (et dans le monde entier pour certains établissements). En cas de dépenses élevées durant le séjour, il est également possible de modifier le plafond de paiement ou de retrait en ligne (ou sur l’application), bien qu'il soit déjà plus élevé que celui d’une carte classique. La commande de devises est quant à elle simple et rapide ! Gain de temps et praticité en somme !



Les utilisateurs de la carte Gold sont également libres de choisir entre le débit immédiat et le débit différé, ce qui est très utile lors d’un voyage, car c’est une période qui peut-être est source d’imprévus et de dépenses importantes !



De plus en plus accessibles, les cartes de paiement Gold sont donc très avantageuses pour bien préparer un voyage et pour en profiter en toute sérénité. Assurances, réductions, assistance et flexibilité : tout y est pour passer un séjour de rêve et réaliser des économies !



Mentions légales :

*remise d'argent sous forme de bons d'achat.



