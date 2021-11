Clermont-Ferrand au rendez-vous du Carnet de voyage

Né avec le siècle, le Carnet de Voyage est l’œuvre d’une bande de potes qui partageait le goût du dessin, du voyage et du partage d’où l’idée de faire une association « Il faut aller voir » (IFAV).



IFAV a commencé par donner des conférences puis très vite organisé le Carnet qui attire près de 15 000 visiteurs chaque année.



En vingt ans, on a notamment croisé dans les coursives, Jean-Louis Etienne, le médecin scientifique aventurier, les navigateurs Isabelle Autissier, Armel Le Clearc’h, le comédien Bernard Giraudeau, Cabu le dessinateur…



Cette année, Le Carnet a, comme invité d’honneur, Olivier Weber, grand reporter de guerre, prix Albert Londres, écrivain également ambassadeur de France itinérant qui a animé une conférence, dans le pur esprit de la rencontre « Aller voir et faire savoir ».



Autre invité, Eric Fottorino, ancien directeur du quotidien Le Monde qui s’est prêté à une interview publique et a présenté son dernier roman Mohican.



Mais le Rendez-vous, c’est encore :



- Des rencontres littéraires avec les écrivains autour de leurs œuvres et leurs voyages,



- Des débats-rencontres qui permettent de croiser des regards sur des thématiques liées au voyage,



- Des projections de films qui se déroulent toujours en présence des réalisateurs afin d’ouvrir le dialogue à la fin de chaque séance,



- Des ateliers animés par des carnettistes qui font participer le public à la création de carnet et sensibilisent les visiteurs à cette pratique (ateliers grand public et enfants)



- Des séances sonores qui permettent de voyager par le son,



- Des live sketch, performances de dessin retransmises en direct sur grand écran,



- Un programme jeune à destination du public scolaire et étudiant,



- Un espace livre qui réunit libraires et éditeurs. L’espace boutique permet la vente des ouvrages et des produits dérivés.



En somme le bonheur « d’aller voir » autrement.