Clermont-Ferrand : plus de 15 000 visiteurs attendus au Rendez-Vous du Carnet de Voyages

Le Rendez-vous, c’est aussi :



- Des rencontres littéraires avec les écrivains autour de leurs œuvres et leurs voyages ;



- Des débats-rencontres qui permettent de croiser des regards sur des thématiques liées au voyage ;



- Des ateliers animés par des carnettistes qui font participer le public à la création de carnet et sensibilisent les visiteurs à cette pratique (ateliers grand public et enfants) ;



- Des séances sonores qui permettent de voyager par le son ;



- Des live sketch, performances de dessin retransmises en direct sur grand écran ;



- Un programme jeunesse le vendredi à destination du public scolaire et étudiant ;



- Des prix qui récompensent les carnets les plus remarquables ;



- Un espace livre qui réunit libraires et éditeurs. L’espace boutique permet la vente des ouvrages autoédités et des produits dérivés ;



- Le Marché du carnet de voyage : un espace de rencontres est dédié aux échanges entre les artistes et les éditeurs ;



- La Route des carnets qui présente tout au long de l’année des expositions dans plusieurs lieux afin de sensibiliser le public au carnet de voyage, et tout un programme hors les murs pour découvrir l’univers carnet de voyage près de chez vous ;



- Des projections de films qui se déroulent toujours en présence des réalisateurs afin d’ouvrir le dialogue.