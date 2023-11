Rendez-vous du Carnet de voyage : 18 000 visiteurs dans la capitale auvergnate

Rescapé.e.s

Un monde sous vide

Les 3 vies d’Arminé

Ces regards sur le monde, portés par le Rendez-vous International du Carnet de Voyage, dont l’intention est profondément humaniste, sont plus que jamais nécessaires dans une planète troublée, en secousses, en proie aux conflits, dans la perspective aussi d’une lecture du monde qui vient.



Je veux croire en tant qu’écrivain que ce genre de rendez-vous nous permet encore et toujours d’une part de décrypter et d’autre part d’espérer, dans une dimension de voyage, de sortie de soi, mais aussi de plongée intime, de périple intérieur

Lede Clermont-Ferrand est attribué au photographe Michael Brunel et au carnettiste Lucas Vallerie pour, reportage à bord du Geo Barents, bateau affrété par MSF pour secourir les migrants en Méditerranée.Lerevient à Emilie et Etienne Druon qui, depuis deux décennies, sillonnent l’Amazonie. Plus qu’inquiets, ils voient la déforestation sauvage dans cette zone qui ne va pas très bien, martèle Emilie.Lauréat du, Hervé Pfister présente, dans, l’épopée d’un cycliste voyageant du Sud de l’Espagne au nord de l’Europe en s’affranchissant des matières plastiques.Enfin,(MSF) récompense Fred Burguière et Aurel pour. C’est l’effarante histoire d’une femme qui a perdu ses deux enfants dans le tremblement de terre en 1988 et qui, ensuite, est devenue championne de handiski. Elle continue à se battre pour ce petit pays maudit.Invité d’honneur, Olivier Weber, écrivain, grand reporter, prix Albert Londres, confirme ces choix et ajoute une lueur : «».