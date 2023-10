Lancement du Salon des Voyages en Auvergne Communiqué de presse

Le Salon des Voyages, premier rendez-vous pour les voyageurs du Centre de la France, se tiendra à Clermont-Ferrand, les 20 et 21 janvier 2024.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 26 Octobre 2023

Les voyageurs du centre de la France ont désormais leur nouveau rendez-vous : Le Salon des Voyages se tiendra pour la première fois les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2024 au Polydôme de Clermont-Ferrand.



Créé à l’initiative de Jessica Pommier, blogueuse voyage « Mes Ptits Bouts du Monde » et chroniqueuse radio, le Salon des Voyages en Auvergne est le premier grand salon dédié à l’univers du tourisme en plein centre de la France, à seulement 3h30 en train depuis Paris.



Véritable lien entre les voyageurs et les professionnels, le Salon des Voyages permettra de rencontrer un public nouveau dans cette région, axé sur une cible principalement familiale, mais également connectée.

Le Salon des Voyages, un rendez-vous voyage en famille Salon hybride, il permettra également de faire la promotion de toutes les destinations en France et à l’étranger (Offices de tourisme régions, villes, villages en France et à l’international, agences de voyages, hébergements touristiques, labels, librairie de voyages, transports, assurances), mais également du tourisme de proximité en mettant en avant le territoire sur lequel le salon est implanté, l’Auvergne.



Pour que le salon devienne un véritable rendez-vous voyage en famille, de nombreuses animations permettront aux visiteurs de s’évader en passant la porte du salon.



Spectacles de danses et cultures du monde orchestrés par le célèbre World Festival Ambert en partenariat, mini-conférences thématisées pour avoir des infos concrètes sur des prochains voyages, village cuisine du monde avec foodtrucks, expos photos, ateliers cuisine du monde, projections films d’aventure, création de carnets de voyage…



Une sensibilisation sur le voyage responsable sera également mise en lumière, afin de contribuer à un tourisme durable qui prend en compte ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, que ce soit en France ou à l’étranger.



Les blogueurs professionnels @LesDroners, @Hellolaroux, @Chaloumar, @LesCoflocs, @Sarah_hiking notamment ont déjà confirmé leur participation à la première édition du Salon des Voyages.

Issue d’une famille évoluant dans le tourisme, et plus particulièrement dans l’hôtellerie de plein air, j’ai toujours été passionnée par les voyages. Originaire du centre de la France, et de l’Auvergne plus particulièrement, j’ai pu constater au fil des années qu’il n’existe aucun événement voyage de cette ampleur dans la région, alors que le potentiel en termes de visiteurs est énorme.



J’ai souhaité alors créer ce nouveau rendez-vous pour y promouvoir les destinations des quatre coins du monde, mais également pour mettre en lumière ma région d’origine et de cœur auprès des visiteurs », a déclaré Jessica Pommier, Fondatrice du Salon des Voyages en Auvergne.



Pour en savoir plus et exposer au Salon des Voyages, contactez Jessica Pommier : contact@salondesvoyages.fr

