Hauts-de-France : Jean de La Fontaine, toujours présent à Château-Thierry, quatre siècles après...

Le corbeau et le renard, Les animaux malades de la peste, La cigale et la fourmi, Le chat, la belette et le petit lapin : tous, nous avons en mémoire une fable de Jean de La Fontaine.



Ce sont même les premiers poèmes que l’on nous a lus, enseignés dès notre plus jeune âge, à l’aube de notre éducation.



Entrées dans les écoles à partir du XVIIIe siècle, ces fables figurent toujours en bonne place dans les programmes.



Quatre siècles après sa mort, La Fontaine reste le poète le plus lu et le plus traduit au monde.



Emissions de radio, télé, fêtes, récitals, pièces de théâtre, visites ministérielles et même présidentielles ont marqué l’anniversaire de la naissance du fabuliste qui vit le jour le 8 juillet 1621, à Château-Thierry.



Sa ville natale qui n’est pas en reste a su conserver sa maison familiale et tracer un parcours en une vingtaine d’étapes. L’occasion de retrouver La Fontaine au hasard de ses pas mais aussi de découvrir le cœur de la ville.