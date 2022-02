La ville de Soissons lance un appel à projets pour enrichir son offre touristique

« Cette consultation est une nouvelle étape dans la transformation de Soissons en qualité de territoire attractif. J’invite tous les investisseurs et professionnels de l’aménagement et des loisirs à étudier ce projet ambitieux qui correspond aux attentes et aspirations des citoyens, qu’ils soient résidents, touristes ou encore acteurs économiques,

Cet appel à projets a pour objectif de moderniser le site, de participer au rayonnement de l’offre touristique et de loisirs et de générer de nouveaux emplois directs et indirects tout en améliorant les services rendus aux habitants.Le périmètre de projet se situe à l’est du parc St-Crépin, une forêt urbaine 11 hectares sur le territoire de la ville de Soissons . La parcelle de 3,4 ha comprend actuellement deux équipements à requalifier : un camping municipal 2 étoiles et une ancienne piscine (bâtiment de 4 100 m² sur 3 niveaux). L’objectif du projet est de transformer ces deux équipements afin de proposer une nouvelle offre de loisirs et d’hébergement et de qualité.Soissons attend des répondants de pouvoir recueillir leurs avis et suggestions sur ces différentes phases, à court, moyen et long terme : en amont de la démarche, sur le schéma de programmation des activités et la création de l’offre, mais aussi en aval, sur les modalités de gestion et d’exploitation des équipements.» déclare Alain Crémont, Président de GrandSoissons Agglomération.