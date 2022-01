La future Cité internationale de la Langue Française se profile dans l’Aisne

L’idée de la Cité est de permettre aux visiteurs d’effectuer un « voyage à travers la langue » en passant de salle en salle, après avoir découvert l'histoire du monument jusqu'aux années très récentes.



De la cour de François Ier aux accents plus modernes pratiqués à l'échelle internationale de la francophonie, le parcours est à la fois pédagogique, contemplatif, immersif, ludique et interactif.



Le bâtiment du Jeu de Paume sera transformé en auditorium de 250 places pour des spectacles, conférences, séminaires, etc. L'objectif sera aussi de faire de Villers-Cotterêts le point de rencontres et d'échanges entre les différents réseaux en lien avec la langue française (académiques, culturels, coopération internationale, champ social, etc.).



Un café-salon de thé et une librairie seront accessibles en permanence pour les habitants de Villers-Cotterêts et des environs comme pour les visiteurs.

En partenariat avec des associations du territoire, des activités seront proposées pour faciliter l'usage de la langue française dans les actes de la vie quotidienne et en améliorer sa pratique orale et écrite.