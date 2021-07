Balade à Laon, du sommet de la cathédrale aux souterrains de la Cité

Rendu au pied de l’escalier, nous trouvons le vaste parvis de Notre-Dame, un édifice construit en une cinquantaine d’années, à partir de 1155.



La cathédrale est un modèle pour beaucoup d’autres - et pas des moindres. Ses arcades inspirent celles de Notre-Dame de Paris, ses porches aux galbes triangulaires préfigurent ceux de Chartres, ses tours servent de modèle à Reims.



A l’intérieur, l’immense nef (118 mètres du chevet au portail et 24 mètres de haut) est éclairée par deux roses symétriques et par les hautes verrières latérales.



Les deux tours de la façade sont parées de grands bœufs de pierre qui, pour le moins, surprennent.



Le moine Guilbert de Nogent rapporte cette légende : un attelage ne pouvant gravir la colline de Laon pour amener les matériaux à pied d’œuvre, un bœuf mystérieux vint en renfort et disparut quand le chariot eut achevé l’ascension. C’est en souvenir de ce miracle que les bœufs ornent les tours.



Au pied de l’édifice, l’hôtel Dieu, construit vers 1170, est le plus ancien gardé en France, il abrite aujourd’hui l’Office de tourisme.



Alentour, dans la vieille ville, les ruelles ont conservé clochetons et fenêtres à meneaux tandis que les remparts mènent, porte après porte, à l’église Saint Martin, une ancienne abbatiale, très dépouillée, et maintes fois remaniée.