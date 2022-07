Patrimoine et œnotourisme : "petite vadrouille" autour de Beaune

Poursuivons le tour par la cuisine avec sa double cheminée, ses cuivres rouges et jaunes et un astucieux tournebroche à automate datant de 1698.



La pharmacie, quant à elle, comporte plus de 100 pots en faïence de Nevers et une multitude d’objets en étain.



Un escalier à vis mène à la Chambre du Roi, jadis salle de la Croix qui était destinée aux malades les plus argentés. La vente des hospices y fut organisée jusqu’en 1925, la pièce aujourd’hui est réservée aux dégustations et réceptions.



Inévitable dans la capitale du Bourgogne, le musée du vin trouve sa place dans l’hôtel des Ducs.



C’est le premier musée des arts et traditions populaires, créé en 1946. Il raconte l’histoire de la vigne et du vin de l’antiquité à nos jours en présentant une multitude d’objets viticoles : bouchons, étiquettes anciennes, taste-vin, affiches, enseignes.



Sa cuverie présente une impressionnante collection de pressoirs alors que la salle de l’ambassade des vins renferme une tapisserie de Lurçat, à la gloire du vignoble.



Elevée au rang de basilique par Pie XII, en 1958, la collégiale Notre-Dame est un exemple d’art roman bourguignon bien que remanié au cours des siècles.



Pour l’essentiel sa construction date du XIIIe s. Si la tour carrée est d’origine, le dôme qui contourne l’édifice a été construit au XVIe siècle pour les besoins du guet.



Maitre dans la restauration des cathédrales, Viollet-le-Duc a conçu un important réaménagement de l’édifice vers 1870. Il a, surtout, ajouté une galerie permettant de voir la rosace et les ornements pointus sur les contreforts de la façade.



En sortant de l’édifice, on peut admirer les beaux vantaux en bois sculpté du portail. Et, dehors, face au parvis, on a le choix entre deux voies : la rue du Paradis ou la rue de l’Enfer. A moins que l’on préfère opter pour La petite Vadrouille, une balade en une dizaine d’étapes en pays beaunois.