Hauts-de-France : un bilan positif et optimiste pour les vacances de printemps

Le bilan de la fréquentation touristique des Hauts-de-France s'annonce très positif, alors que les vacances de Printemps touchent à leur fin.Voici les principaux chiffres à retenir de l'enquête menée auprès de 500 professionnels du tourisme des Hauts-de-France , répartis territorialement et par grandes activités :- 77% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation (85% sur le littoral), plusieurs hébergements étant complets pendant cette quinzaine ;- Niveau record dans les résidences de tourisme (95% professionnels satisfaits, dont 100% sur le week-end de Pâques), avec un taux d’occupation jusqu’à 95% en ville ;(+12 points de taux d’occupation par rapport aux deux semaines de vacances et +4 points de fréquentation étrangère) ;- 85% clientèle française (dont 47% originaire des Hauts-de-France) ;- 66% des professionnels confiants pour la fin avril (vacances zone C), 58% pour mai ;- 95% des gérants de résidences de tourisme sont satisfaits de la fréquentation (100% pour le week-end de Pâques). 80% d’entre eux estiment que le niveau de fréquentation 2022 a rattrapé celui de 2019 et 57% pensent l’avoir dépassé ;- 77% des gérants d’hôtels font état d’une bonne fréquentation (72% à la Toussaint), dont 81% lors du week-end Pascal (+16 points taux d’occupation par rapport à la quinzaine) ;- Hôtellerie de plein air : 7 gérants sur 10 satisfaits de ces vacances de Pâques, qui marquent le début de leur saison touristique ;- Les hébergements disponibles sur les plateformes Airbnb et Abritel ont enregistré un taux d’occupation de 60,2%.