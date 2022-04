Offres de proximité, l’Oise invite à expérimenter 5 « villages » autrement

À Compiègne, on retrouve les chevaux de la race Henson pour une balade en forêt. Expérience accessible même aux plus novices grâce à la gentillesse et à l'expérience de ces chevaux d'extérieur, cette balade en Henson permet aux cavaliers de cheminer entre sites historiques, faune et flore, légendes et anecdotes impériales, sur la fameuse « trouée des Beaux Monts », une allée verte de 4 km en pleine forêt. Réservations auprès du Pôle équestre du Compiégnois.Partir de Compiègne sans rendre visite au château impériale serait une faute de goût. D’autant que la visite se distingue d’un simple circuit commenté. L’Impériale Visite Gui(n)dée est une expérience immersive pleine de charme et d’humour pour rencontrer les personnages illustres qui ont fait la renommée de Compiègne au cours d’une promenade théâtralisée.Imaginée par le collectif « La Cahute » et en partenariat avec l’Office de Tourisme de Compiègne, la balade plonge dans les fastes de l’Empire et les petits secrets Napoléon et Eugénie.