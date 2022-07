Le Club des 9, ou quand Oise et Val d’Oise jouent collectif

l’idée n’était pas de créer une nouvelle marque, mais simplement de donner du sens à une offre touristique, reposant sur une identité commune et sans frontières administratives

souvent, les actions collectives de ce type se heurtent à la phase de mise en œuvre, faute de moyens en ressources humaines alloués.



Ici, cette problématique a été « managée » avec la mutualisation du financement d’un Coordinateur externe, chargé de concevoir les actions ».

* (Château de Compiègne, Château de Pierrefonds, Château de Chantilly, Parc Astérix, Abbaye Royale de Chaalis, La Mer de Sable, Abbaye de Royaumont, Sherwood Parc, Château d'Ecouen)

C’est en pleine crise sanitaire et de sortie de confinement que 9 sites touristiques* majeurs du nord du Val d’Oise et du Sud de l’Oise ont choisi de, permettant d’échanger et d’avancer sur des thématiques prioritaires, endont aucun n’avait le moyen isolément.Les priorités identifiées par ce collectif, baptiséétaient et sont encore :- la création d’offres intersites- la programmation événementielle- l’amélioration de la communication intersites- la valorisation des hébergements MICE et B2C- la prise en compte des transports dans les offres- le développement des publics scolaires via l’accueil des groupes.Pour Stéphane Rouziou , directeur de Oise Tourisme et Soutien aux projets des collectivités et des territoires - un titre qui prend tout son sens - «».Comme l’expliquent les concepteurs du Club, «