Plaine Vallée lance la 1ère balade audio augmentée en milieu urbain

« Créer de l’émotion par un dispositif qui offre une approche nouvelle de lieux, à priori familiers, c’est ouvrir le champ de la perception et de l’imaginaire, notamment auprès des jeunes populations soumises au règne de l’image et la virtualisation des pratiques.



C’est aussi les inciter à aller vers la connaissance en recréant de la profondeur dans le monde du « tout accessible » et contribuer ainsi à recréer un lien profond et sensible à son territoire, un meilleur ancrage

Avec le renouveau du tourisme de proximité et sa pléthore d’offres, Plaine Vallée Tourisme a fait le choix de la technologie et de l’innovation pour se distinguer. Trois ans après le lancement d’une balade audio augmentée dans la forêt de Montmorency, récompensée aux Trophées de l’innovation touristique du Val d’Oise en 2019, l’EPIC innove avec cette réalisation « Aux Sources ! » dédiée à l’histoire d’Enghien-les-Bains.Les deux visites sont disponibles gratuitement sur une même application :. D’autres parcours augmentés devraient voir le jour prochainement afin de promouvoir toutes les richesses du territoire.», souligne Tommy Girard, directeur de l’Office.