Vél’Ofil du Vexin s’installe en gare d'Us dans ses nouveaux locaux

Il va d’ailleurs profiter d’une formation spécifique à la gestion d’un Tiers-Lieu par le Parc naturel régional du Vexin qui contribue ainsi à sa mission de promotion touristique au service des populations locales.



Mieux installé, Vel’Ofil du Vexin compte bien mieux rayonner. Plusieurs nouveaux vélos, électriques et musculaires pour ceux que l’effort ne rebute pas, vont arriver et la programmation va se renforcer.



Plus qu’un simple loueur de vélos, Genséric se présente comme une agence réceptive avec de véritables circuits accompagnés, voire de séjours complets.



C’est là que le bât blesse quelque peu. Malgré la beauté naturelle de la forêt et des chemins du Vexin, le PNR souffre d’un large déficit de notoriété.



Les hébergements sont surtout concentrés sur des maisons et chambres d’hôtes et peu de structures à forte capacité. Le travail entrepris par le Comité départemental Val d’Oise Tourisme a pour mission de combler ces faiblesses mais le chemin est encore long.



Les séjours avec nuitées vendus par Vél’Ofil du Vexin restent une exception par rapport aux sorties à la journée et demi-journée.