Vél’Ofil du Vexin ou l’histoire d’une reconversion du spectacle au tourisme 🔑

« En plein confinement, j’ai eu l’opportunité de faire un bilan de compétence et j’avais déjà en tête de concevoir un produit artistique

Dans le même temps, je pratiquais déjà les excursions en vélo à titre personnel et je me suis rendu-compte pendant ce bilan de compétence que la création d’une activité touristique n’était pas si éloignée de celle d’un spectacle. Et donc je me suis lancé, sans vraiment d’expérience d’ailleurs, avec une part de risque plus stimulante qu’effrayante ».

A priori Genséric Maingreaud n’était pas prédestiné à louer des vélos. En poussant un peu les recherches étymologiques, on apprend que son prénom est le dérivé d’une expression germanique ou scandinave qui signifie «».Il y a donc du potentiel d’entrepreneur dans les gênes de cet intermittent du spectacle depuis vingt ans : comédien, metteur en scène et même directeur de troupe.», explique le fondateur de Vél’Ofil du Vexin. Sans trop donc se poser de questions existentielles, Genséric monte son entreprise et commence son activité en insistant pour y incorporer toutes les valeurs d’un tourisme durable auxquelles il est attaché. La bonne surprise est qu’elles sont – sont devenues – assez largement partagées par un public qui a réagi assez rapidement à ses propositions.