De là est néimmatriculée Atout France et garantie par Groupama.Déjà adepte personnellement des randonnées en Île de France, il a fait de son passe-temps le cœur de son business modèle. Pour se mettre au vert, pas besoin de partir au diable vauvert ! Thibaud Tandonnet , aujourd’hui seul maître à bord, a choisi en priorité de se concentrer sur deux destinations dont il connaît le potentiel, le parc naturel du Vexin français, à l’ouest du Val d’Oise, et Terres de Seine, plus au sud dans les Yvelines.Opérationnelle depuis un an, Partir au Vert propose ses programmes, séjours et prestations combinées, sur son site Internet et via les réseaux sociaux.Les packages comprennent le transport, si nécessaire, un hébergement, des activités à proximité et un panier de produits locaux pour la pause gourmande. Une quarantaine de propositions ont été concoctées, dont certaines ne seront proposées qu’avec les beaux jours quand ils comportent des activités de plein-air.