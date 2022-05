Alma Heritage, de la valorisation patrimoniale à la réservation en ligne

"Nous proposons aux clients, via la plateforme, de devenir acteurs de la sauvegarde du patrimoine en réservant des expériences bénévoles qui sont en réalité des dons de temps fait aux propriétaires pour l’aider dans des taches simples de la vie quotidienne (retirer le lierre d’une façade, ranger des archives historiques, rebâtir un muret...

Stimulées par l’engouement des Français et des étrangers qui n’ont pas déserté le territoire national pendant les vagues de crise sanitaire, Aliénor et Marie franchissent une étape supplémentaire dans la gamme des services offerts, en montant une centrale de réservation Après de longs mois de préparation du dossier et du back-office pour obtenir, d’un côté, l’immatriculation comme acteur du tourisme auprès d’Atout France et, de l’autre, un outil commercial performant, Alma Heritage ouvre les réservations en ligne depuis juin 2021.Plus qu’une plateforme de réservation, l’agence souhaite impliquer aussi les clients qui vont contribuer à financer des projets en reversant une partie du montant du séjour à l’une des deux associations reconnues pour leur travail : La Sauvegarde de l’Art Français et la Fondation Mérimée. Mieux, comme l’explique Marie Ducornet :)".