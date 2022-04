Une nouvelle dimension de la retraite yoga : le coliving bien-être à la carte

Des week-ends de coliving pour mixer développement personnel et professionnel.Pour Léa, plus qu’un chamboulement, c’est une opportunité de mettre à profit du collectif chaque expérience individuelle et personnelle. Au sein des stages duil existait déjà des moments de partage, lors desquels chaque élève peut transmettre, partager, apprendre aux autres de façon spontanée.Ce qui était optionnel devient le centre du concept en prolongeant le partage dans la vie au quotidien avec les autres, en travaillant côte à côte, la base du coliving et coworking.Depuis le lancement de cette idée, trois séries d’expériences ont donné vie à: à l’automne 2021 à l’Orangeraie, un mas en Provence qui peut accueillir 10 participants ; en janvier 2022 à La Roche, un chalet sur les pistes d’une station alpine pour 14 participants et, plus récemment, à La Pinède, un domaine forestier près de la côte landaise pour 16 participants.